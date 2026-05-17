Starmer dobija još jednog izazivača za premijersku fotelju, ovaj poziva na POVRATAK BRITANIJE U EU!

Bivši britanski ministar Ves Striting pozvao je na "pravu borbu" za naslednika premijera Kira Starmera i potvrdio da će se kandidovati za lidera Laburističke partije ukoliko ta trka bude pokrenuta.

U svom prvom pojavljivanju u javnosti otkako je podneo ostavku na mesto ministra zdravlja, Striting je u subotu predstavio začetke svoje političke platforme za kandidaturu za lidersku poziciju u stranci, prenosi dpa.

On je izjavio da Britanija mora da teži "novom specijalnom odnosu" sa Evropskom unijom i nagovestio da želi da vidi zemlju ponovo u tom trgovinskom bloku u budućnosti.

Striting je među istaknutim laburističkim ličnostima koje pozivaju na debatu o budućnosti "duše partije", usred krize koja je zahvatila stranku nakon teških izbornih rezultata širom Engleske, Škotske i Velsa.

Njegovo istupanje dolazi nakon što je gradonačelnik Šireg Mančestera, Endi Burnham, dobio zeleno svetlo da se kandiduje za unutarstranačku selekciju za dopunske izbore u izbornom okrugu Mejkerfild.

Burnham je izjavio da je spreman da se "bori do najvišeg nivoa", dok se on i druge visoke ličnosti iz Laburističke partije nadmeću za vođstvo u stranci u budućnosti.

Govoreći u subotu na konferenciji tink-tenka "Progres" u Londonu, Striting je upitan da li bi se kandidovao u trci za naslednika premijera.

"Potrebna nam je prava borba sa najboljim kandidatima na terenu, i ja ću se kandidovati", rekao je on novinarima.

Striting je takođe naveo da ima dovoljnu podršku među poslanicima za pokretanje izbora za lidera, ali je sugerisao da bi njegovom izazovu "falio legitimitet" ukoliko se Burnhamu ne pruži prilika da se vrati u parlament.

"To je možda bio sebičan potez za kandidate koji su trenutno u parlamentu, ali to nije bilo u interesu stranke, niti u nacionalnom interesu", dodao je on.

U svom govoru na konferenciji, bivši ministar zdravlja oštro je kritikovao ono što je nazvao "preteranom opreznošću" u Laburističkoj partiji, koja je počela dok je stranka bila u opoziciji i prenela se na Vladu.

"Umesto spremnosti da se preispituju ideje i testiraju teorije, debata je viđena kao podela i bila je ukinuta", rekao je on.

Poslanik za severni Ilford je dodao: "Zato nam je potrebna prava borba u kojoj svi kandidati mogu da daju svoj maksimum."

"To mora biti borba ideja, kako bi onaj ko pobedi iz nje izašao jači."

Na drugom mestu u svom govoru, Striting je izneo ono što je izgledalo kao nacrt njegovih sopstvenih predloga za vođstvo laburista.

Približavanje Evropi bila je prva od tri velike političke ideje koje je Striting izneo, poručivši na konferenciji: "Potreban nam je novi specijalni odnos sa EU, jer je budućnost Britanije u Evropi - i jednog dana ponovo u Evropskoj uniji."

Striting je takođe pozvao na debatu o tome "kakvu vrstu kapitalizma želimo" i kako Velika Britanija stvara ekonomski rast i ima koristi od njega.

Kao treće, on je insistirao na tome da Britanija ne sme tretirati "uništavanje zajedničke istine" kao neizbežno, i rekao da zemlja treba da se ugleda na stvaranje BBC-a usred medijskih inovacija s početka 20. veka kao na model kako da se "olovka vrati" iz ruku šefova društvenih mreža iz Silicijumske doline.

U petak uveče, Burnhamu je vladajuće telo laburista, Nacionalni izvršni komitet (NEC), odobrilo da učestvuje u procesu selekcije za dopunske izbore u Mejkerfildu.

Striting je bio među onima koji su podržali Burnhamovu nameru da se bori na predstojećim dopunskim izborima, koji su pokrenuti kada je Džoš Sajmons najavio da će se povući sa mesta poslanika kako bi Burnhamu pružio šansu da se vrati u parlament.

Gradonačelnik Šireg Mančestera izjavio je za Channel 4 News u subotu ujutru da je fokusiran na osvajanje mesta u parlamentu, a ne na smenjivanje Starmera sa mesta premijera.

"To jednostavno nije tema. Tema je pobeda. Pobeda na dopunskim izborima sa ovim što govorim, znate, ne radi se nužno o onome što sledi sledeće", rekao je on.

Međutim, Burnham je dodao da je "celu karijeru proveo boreći se za ljude u ovom delu sveta", a kasnije je dodao: "Tu borbu sam podigao na viši nivo kao gradonačelnik i da, nastaviću da vodim tu borbu do najvišeg nivoa."

"Potreban je momenat velike promene" u britanskoj politici, ocenio je on takođe, nakon teških izbora za laburiste u Engleskoj, Škotskoj i Velsu.

Prijave za kandidaturu laburista u Mejkerfildu zatvaraju se u ponedeljak, a NEC će podržati kandidata u četvrtak.

Smatra se da je 18. jun najraniji datum kada bi dopunski izbori mogli da se održe.

Ako uspešno bude izabran, naširoko se očekuje da će Burnham izazvati Starmera za liderstvo u stranci.

Iako je Mejkerfild tradicionalno sigurno uporište za laburiste, stranka ovog puta očekuje oštru konkurenciju od strane partije Reform UK.

Sajmons je na opštim izborima 2024. godine obezbedio većinu od samo 5.399 glasova u odnosu na stranku Najdžela Faraža.

Od tada, pad rejtinga laburista u anketama i skok Reform UK-a doveli su do preokreta u njihovim pozicijama.

Ipak, Burnham bi mogao da profitira od svoje snažne lične baze pristalica širom severozapada zemlje, gde uživa neto rejting popularnosti od 24% prema istraživanju agencije Ipsos, što je znatno više od bilo kog stranačkog lidera ili same Laburističke partije.

Procesi selekcije kandidata već su u toku za Reform UK i Zelene.

Autor: D.Bošković