POGOĐENA NUKLEARKA U EMIRATIMA! Uzbuna u Abu Dabiju, bukti požar! Situacija izmiče kontroli, NASTAVAK RATA S IRANOM sve izvesniji! (FOTO)

U napadu dronom pogođena je u nedelju jedina nuklearna elektrana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što je izazvalo požar na njenom obodu

Nema izveštaja o povređenima niti o curenju radijacije, ali incident ukazuje na rizik od obnove rata dok je primirje sa Iranom i dalje veoma nestabilno. Niko odmah nije preuzeo odgovornost za napad, a UAE nisu direktno optužili nijednu stranu.

Međutim, Emirati su prethodnih dana optužili Iran za više napada dronovima i raketama usled rastućih tenzija oko Ormuskog moreuza, ključnog energetskog pomorskog pravca koji je pod blokadom Irana.

BREAKING: Drone strike causes fire at nuclear power plant in Abu Dhabi



Sjedinjene Američke Države odgovorile su blokadom iranskih luka, dok diplomatski napori za postizanje trajnijeg mira nisu uspeli.

UAE su, u međuvremenu, ugostili izraelske sisteme protivvazdušne odbrane i osoblje, nakon što se Izraelpridružio američkom napadu 28. februara, koji je pokrenuo rat.

Predsednik SAD Donald Tramp nagovestio je da bi sukobi mogli ponovo da eskaliraju, dok je iranska državna televizija više puta emitovala priloge u kojima voditelji drže puške tipa "kalašnjikov" kako bi držali narod budnim za mogući rat.

Borbe između Izraela i militantne grupe Hezbolah, koju podržava Iran, takođe su intenzivirani uprkos nominalnom prekidu vatre u Libanu, što dodatno opterećuje krhko primirje u regionu.

Drone atinge usina nuclear dos Emirados Árabes: Sem feridos nem risco de radiação



Uma explosão causada por um drone atingiu um gerador elétrico fora do perímetro interno da usina nuclear de Barakah, nos Emirados Árabes Unidos, na região de Al Dhafra, em Abu Dhabi O incidente…



Nuklearna elektrana Barakah obezbeđuje četvrtinu energije za UAE

Nuklearna elektrana Barakah vredna 20 milijardi dolara izgrađena je uz pomoć Južne Koreje i puštena u rad 2020. godine. To je prva i jedina nuklearna elektrana u arapskom svetu i može da obezbedi četvrtinu energetskih potreba UAE.

Nuklearni regulator UAE saopštio je da požar nije uticao na bezbednost elektrane.

- Sve jedinice funkcionišu normalno - navela je organizacija na mreži "Iks".

UAE nisu optužili nikog za napad. Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), sa sedištem u Beču, saopštila je da je udar izazvao požar u električnom generatoru i da se jedan reaktor trenutno napaja pomoću dizel-generatora za hitne slučajeve.

Generalni direktor IAEA, Rafael Grosi izrazio je "duboku zabrinutost" zbog incidenta i naglasio da su vojne aktivnosti koje ugrožavaju nuklearnu bezbednost neprihvatljive.





Ovo je prvi put da je elektrana Barakah sa četiri reaktora napadnuta. Nalazi se blizu granice sa Saudijskom Arabijom, oko 225 kilometara zapadno od Abu Dabija.

Jemenski Huti, koje podržava Iran i protiv kojih su se UAE borili u okviru koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, još 2017. godine tvrdili su da su gađali elektranu tokom izgradnje, što su Emirati tada negirali.

Drugačiji nuklearni program od iranskog ili izraelskog



UAE su sa SAD potpisali strogi sporazum poznat kao "123 sporazum", kojim se odriču potencijalnog domaćeg obogaćivanja uranijuma i prerade istrošenog goriva kako bi se otklonile bojazni od nuklearnog naoružavanja u budućnosti. Uranijum za elektranu dolazi iz inostranstva.

Drone strike at the Barakah Nuclear Power Plant in Abu Dhabi on May 17, causing limited fire.



To se značajno razlikuje od iranskog nuklearnog programa, koji je u centru dugogodišnjeg sukoba Irana sa SAD i Izraelom.

Iran tvrdi da je njegov program isključivo mirnodopski, ali je obogaćivao uranijum do nivoa bliskog vojnom i dugo se sumnja da je program imao vojnu komponentu barem do 2003. godine. Takođe je često ograničavao rad inspektora UN.

Smatra se da je Izrael jedina nuklearna država u regionu, iako to nikada nije zvanično potvrdio niti demantovao. Iran je tokom rata gađao područje u blizini izraelskog nuklearnog postrojenja Dimona.

Nuklearne elektrane poslednjih godina sve češće postaju mete u ratovima, uključujući i rat u Ukrajini. Tokom rata sa Iranom, Teheran je više puta tvrdio da je napadnuta nuklearna elektrana Bušer, ali nije bilo direktne štete niti curenja radijacije.

Primirje deluje sve nestabilnije

Poslednjih nedelja zabeleženo je više napada u području Ormuskog moreuza i država Persijskog zaliva. Pregovori između Irana i SAD su u zastoju, dok postoji opasnost da se primirje raspadne i region ponovo sklizne u otvoreni rat, produžavajući globalnu energetsku krizu izazvanu sukobom.

Dve osobe upoznate sa situacijom, uključujući jednog izraelskog vojnog oficira, izjavile su da Izrael koordinira sa SAD o mogućem nastavku napada.

Govoreći pred kabinetom u nedelju, izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da su "oči Izraela takođe uprte u Iran".

Dodao je da planira razgovor sa Trampom kasnije tokom dana o predsednikovom putovanju u Kinu i "možda" drugim pitanjima.

- Spremni smo za svaki scenario - rekao je Netanjahu.

Na iranskoj državnoj televiziji voditelji na najmanje dva kanala pojavili su se naoružani tokom programa uživo.

U jednom programu, voditelj Hosein Hoseini prolazio je osnovnu obuku rukovanja vatrenim oružjem sa maskiranim pripadnikom Revolucionarne garde. Nakon demonstracije, izvodio je pucanje u zastavu UAE.

Na drugom kanalu, voditeljka Mobina Nasiri rekla je da joj je oružje poslato sa okupljanja na trgu Vanak u Teheranu kako bi se na ekranu pojavila naoružana.

Autor: S.M.