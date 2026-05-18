AKTUELNO

Svet

VESELILA SE NA ROĐENDANU, PA PALA U KOMU: Lekari mislili da je za sve krivo cveće, pa otkrili 'TIHOG UBICU'

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Jedna žena u Rusiji završila je u komi nakon proslave svog 62. rođendana.

Kako prenose lokalni mediji, šezdesetdvogodišnjoj stanovnici Jekaterinburga naglo je pozlilo ove godine nakon proslave. Odjednom je počela da otiče i guši se, a zatim je izgubila svest.

Rođaci su pomislili da je žena dobila alergijsku reakciju na cveće, budući da je kao slavljenica tog dana dobila mnogo buketa.

Žena je prevezena u bolnicu, gde joj je dijagnostikovan anafilaktički šok, a kako se stanje naglo pogoršalo, lekari su je na kraju priključili na respirator. Lekari su sprovodili standardne procedure za edem, ali to nije pomagalo - nesrećna žena je sve više oticala, nisu joj se čak ni oči videle. Ubrzo je pala u komu.

Kasnije se ispostavilo da se iza "alergije na cveće" krila hormonska bolest - redak zapušteni hipotireoidizam, koji u 80% slučajeva dovodi do smrti. Kod teškog oblika bolesti razvijaju se jaki otoci, slični simptomima alergije. Stanje se naglo pogoršava i čovek može pasti u hipotireoidnu komu.

Posle mesec dana lekarima je uspelo potpuno da stabilizuju stanje žene, a otoci su potpuno splasnuli. Pacijentkinja je već otpuštena iz bolnice i oporavlja se, navode ruski mediji.

Autor: Iva Besarabić

#Alergija

#Koma

#Rusija

#anafilatički šok

#Žena

POVEZANE VESTI

Svet

Žena pala u komu nakon što je u kafiću popila vodu: Borba za život i dalje traje, kod kuće je čeka četvoro dece

Hronika

PRVE FOTOGRAFIJE I SNIMCI SA MESTA UŽASA: Ronioci i dalje tragaju za mladićem koji je nakon proslave rođendana skočio u Savu

Svet

MAJKA 8 DECE POGINULA UOČI PROSLAVE ROĐENDANA: Neviđen horor tokom policijske potere za beguncem SUPRUG SE BORI ZA ŽIVOT (FOTO)

Domaći

Zapečatio sam pismo za njega: Sloba Radanović otkrio ko je stroži roditelj, on ili Jelena, pa progovorio o majci Draginji, a evo zašto se nije pojavil

Ostali sportovi

HOROR! Sportistkinja (19) završila u komi posle nokauta: Iza svega stoji poznati Jutjuber

Hronika

UŽAS NA PALILULI: Žena nađena sa metkom u glavi, lekari se bore za život!