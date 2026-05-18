VESELILA SE NA ROĐENDANU, PA PALA U KOMU: Lekari mislili da je za sve krivo cveće, pa otkrili 'TIHOG UBICU'

Jedna žena u Rusiji završila je u komi nakon proslave svog 62. rođendana.

Kako prenose lokalni mediji, šezdesetdvogodišnjoj stanovnici Jekaterinburga naglo je pozlilo ove godine nakon proslave. Odjednom je počela da otiče i guši se, a zatim je izgubila svest.

Rođaci su pomislili da je žena dobila alergijsku reakciju na cveće, budući da je kao slavljenica tog dana dobila mnogo buketa.

Žena je prevezena u bolnicu, gde joj je dijagnostikovan anafilaktički šok, a kako se stanje naglo pogoršalo, lekari su je na kraju priključili na respirator. Lekari su sprovodili standardne procedure za edem, ali to nije pomagalo - nesrećna žena je sve više oticala, nisu joj se čak ni oči videle. Ubrzo je pala u komu.

Kasnije se ispostavilo da se iza "alergije na cveće" krila hormonska bolest - redak zapušteni hipotireoidizam, koji u 80% slučajeva dovodi do smrti. Kod teškog oblika bolesti razvijaju se jaki otoci, slični simptomima alergije. Stanje se naglo pogoršava i čovek može pasti u hipotireoidnu komu.

Posle mesec dana lekarima je uspelo potpuno da stabilizuju stanje žene, a otoci su potpuno splasnuli. Pacijentkinja je već otpuštena iz bolnice i oporavlja se, navode ruski mediji.

Autor: Iva Besarabić