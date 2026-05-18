Mask očekuje širu upotrebu automobila bez ljudskog nadzora u SAD ove godine

Direktor kompanije Tesla Ilon Mask izjavio je danas da do kraja godine očekuje širu primenu potpuno autonomnih vozila bez ljudskog nadzora u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon što su takva vozila već uvedena u Teksasu.



Govoreći putem video-linka na samitu o pametnoj mobilnosti u Tel Avivu, Mask je rekao da Tesla već upravlja uslugama robotaksija u gradovima kao što su Ostin, Dalas i Hjuston, preneo je Rojters.

On je to izjavio u trenutku kada se kompanija suočava sa slabljenjem prodaje vozila, ali i pojačanim nadzorom.

Američka Nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja na autoputevima (National Highway Traffic Safety Administration) saopštila je ovog meseca da Tesla povlači više od 218.000 vozila zbog problema sa prikazom kamere za vožnju unazad.

Istovremeno, konkurentska kompanija Waymo povukla je oko 3.800 robotaksija zbog bezbednosnih rizika u vezi sa poplavljenim putevima.

Mask je na skupu govorio i o drugim projektima svojih kompanija, navodeći da je Spejseks blizu razvoja višekratnog sistema lansiranja raketa, dok bi Neuralink kasnije ove godine trebalo da obavi prvi implant uređaja za pomoć osobama sa oštećenim vidom.

On je ocenio i da će humanoidni roboti u narednoj deceniji postati široko rasprostranjeni i imati značajan uticaj na globalni ekonomski rast.

