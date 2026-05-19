PUTIN SLETEO U PEKING: Počela zvanična poseta Kini (VIDEO)

Izvor: RT Balkan, Foto: Tanjug AP/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Predsednik Rusije Vladimir Putin doputovao je u Peking u okviru svoje državne posete Kini, prenose RIA Novosti.

Ruskog predsednika dočekao je ministar spoljnih poslova Kine Vang Ji i počasna straža uz ceremonije.

Prema programu, Putin bi nakon svečanog dočeka trebalo da se uputi u rezidenciju za počasne goste.

Šef ruske države će, na poziv kineskog lidera Si Đinpinga, boraviti u zvaničnoj poseti Kini od 19. do 20. maja, povodom obeležavanja 25. godišnjice Sporazuma o prijateljstvu i saradnji, izjavio je ranije Jurij Ušakov, pomoćnik ruskog predsednika.

U ruskoj delegaciji je osam ministara, uključujući i šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova. Osim toga, u sastavu delegacije je i pet potpredsednika vlade. Administraciju predsednika predstavlja sam Ušakov, portparol predsednika Dmitrij Peskov i zamenik šefa kabineta ruskog predsednika Maksim Oreškin. U delegaciji je takođe niz predstavnika ruskih kompanija, kako državnih, tako i privatnih.

Ovako je izgledao doček ruskog predsednika

Putina je na aerodromu dočekala počasna straža i ministar spoljnih poslova Vang Ji.

Autor: S.M.

