ISTORIJSKI DOGOVOR TRAMPA I SI ĐINPINGA: Kina potvrdila – kupuje 200 'Boing' aviona i kreće u rezanje tarifa sa Amerikom!

Peking je u sredu zvanično stavio pečat na dogovore koji su postignuti prošle nedelje tokom posete američkog predsednika Donalda Trampa. Kako prenosi američki CNN, Kina je potvrdila da će kupiti 200 aviona američke kompanije "Boing" (Boeing) i da će aktivno raditi sa Sjedinjenim Američkim Državama na smanjenju uzajamnih poreza i carina.

Ministarstvo trgovine Kine saopštilo je da dve najveće svetske ekonomije trenutno pregovaraju o produženju trgovinskog primirja koje ističe u novembra. Takođe, u planu je i kreiranje okvira za obostrano smanjenje carina na robu vrednu oko 30 milijardi dolara.

Ovaj susret bio je prvi sastanak jednog američkog lidera sa Si Đinpingom još od 2017. godine, kada je Tramp prethodni put boravio u Pekingu, i ocenjen je kao ključna prilika da se smire tenzije i stabilizuje svetska ekonomija.

Kraj decenijskog "zamrzavanja" za američkog giganta

Ovaj sporazum praktično prekida skoro desetogodišnju blokadu prodaje "Boingovih" letelica Kini. Iako Peking nije precizirao kada će tačno isporuka početi i o kojim modelima je reč, dogovor oko aviona je najkonkretniji rezultat ovog dugoočekivanog samita.

Međutim, akcije "Boinga" su zabeležile pad nakon što je Tramp prvi put najavio prodaju, jer je brojka od 200 aviona ipak bila manja od očekivanja analitičara koji su prognozirali cifru od čak 500 letelica. Tokom Trampove ranije posete Pekingu bio je ugovoren posao za 300 aviona, ali je on u velikoj meri propao.

Hronologija sukoba: Prodaja komercijalnih aviona Kini drastično je prekinuta kada je Tramp pokrenuo trgovinski rat sa Pekingom tokom svog prvog mandata 2017. godine. Odnosi su dodatno zahladneli 2019. kada je Kina postala prva zemlja na svetu koja je prizemljila "Boing 737 Maks" (737 Max) nakon dve fatalne nesreće ovog modela.

Drugo najveće avio-tržište na svetu

Kina predstavlja drugo najveće avijatičarsko tržište na planeti. Prema ranijim projekcijama "Boinga", kineskim avio-kompanijama će u naredne dve decenije biti potrebno blizu 9.000 novih aviona.

Koliko je ovaj novi dogovor važan govori i podatak da je "Boing" od 2018. godine Kini prodao svega 49 aviona, i to uglavnom teretnih. To je zanemarljiv broj u poređenju sa više od 1.000 prodatih letelica kineskim kupcima u deceniji pre nastanka trgovinskog spora.

Osim aviona, Kina je najavila da će sa SAD raditi na proširenju dvosmerne trgovine poljoprivrednim proizvodima, kao i na osiguravanju stabilnosti snabdevanja retkim mineralima u globalnim lancima. Prema navodima obe strane, u toku je osnivanje zajedničkih odbora za trgovinu i investicije, a Tramp je zvanično pozvao Si Đinpinga da poseti SAD u septembru.



Autor: D.S.