NETANJAHU EKSPLODIRAO OD BESA NAKON POZIVA SA TRAMPOM! Procurili detalji teškog razgovora o Iranu: Bio je izuzetno uznemiren

Novi predlog mirovnog sporazuma sa Iranom izazvao je napet telefonski razgovor između predsednika SAD Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, prema izvorima upoznatim sa razgovorom, piše Aksios .

Revidirani nacrt sporazuma sastavili su Katar i Pakistan uz učešće drugih regionalnih posrednika kako bi pokušali da premosti razlike između Sjedinjenih Država i Irana, prema tri izvora. Predlog dolazi u trenutku kada Tramp još uvek razmatra mogućnost velikog vojnog udara na Iran ili postizanja diplomatskog sporazuma.

Netanjahu je izuzetno skeptičan prema pregovorima i zalaže se za nastavak rata kako bi se dodatno oslabili vojni kapaciteti Irana i režim uništavanjem ključne infrastrukture.

S druge strane, Tramp i dalje tvrdi da veruje da je dogovor moguć, ali upozorava da je spreman da nastavi rat ako pregovori propadnu.

- Jedino pitanje je da li ćemo mi završiti posao ili će oni potpisati dokument. Videćemo šta će se desiti - rekao je Tramp u sredu u Akademiji obalske straže.

Tramp kaže da mu se ne žuri

Američki predsednik je takođe rekao da će Netanjahu „uraditi šta god želi“ kada je u pitanju Iran, iako je naglasio da imaju dobar odnos. Njih dvojica su i ranije imali neslaganja oko Irana, ali su ostali usko koordinisani tokom rata.

Iran je potvrdio da razmatra novi predlog, ali do sada nije pokazao znake popuštanja. Pakistan, Katar i drugi posrednici, Saudijska Arabija, Turska i Egipat, poslednjih dana rade na finalizaciji predloga kako bi približili stavove Vašingtona i Teherana.

Prema rečima dva arapska zvaničnika i jednog izraelskog izvora, Katar je nedavno predstavio novi nacrt sporazuma SAD i Iranu. Drugi izvor tvrdi da ne postoji poseban katarski predlog, već Katar pokušava da uskladi postojeći pakistanski nacrt.

Arapski zvaničnik je rekao da je Katar početkom ove nedelje poslao delegaciju u Teheran na razgovore sa iranskim vlastima o najnovijoj verziji predloga.

Netanjahu se razbesneo nakon razgovora sa Trampom

Prema diplomatskim izvorima, Tramp i Netanjahu su imali dug i "težak" telefonski razgovor u utorak uveče. Tramp je rekao Netanjahuu da posrednici rade na "pismu o namerama" koje će SAD i Iran potpisati kako bi formalno okončali rat i pokrenuli 30-dnevni period pregovora o pitanjima kao što su iranski nuklearni program i otvaranje Ormuskog moreuza.

Dva izraelska izvora tvrde da se dva lidera nisu slagala oko daljeg pravca pregovora, dok je američki izvor upoznat sa razgovorom rekao da je "Netanjahu bio izuzetno uznemiren nakon poziva, eksplodirao je".

Prema istom izvoru, izraelski ambasador u Vašingtonu obavestio je američke zakonodavce da je Netanjahu zabrinut zbog razvoja događaja. Izraelska ambasada je odbacila takve tvrdnje i saopštila da „ambasador ne komentariše privatne razgovore“.

Izvori takođe navode da je Netanjahu pokazao veliku zabrinutost u ranijim fazama pregovora, čak i kada sporazumi nisu postignuti.

Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova rekao je da bi, kako bi pregovori bili uspešni, SAD morale da zaustave „pirateriju“ iranskih brodova i pristanu na oslobađanje zamrznutih sredstava, dok bi Izrael morao da zaustavi rat u Libanu.

Bela kuća i kancelarija izraelskog premijera odbili su da komentarišu navode. Prema izraelskim izvorima, Netanjahu želi da otputuje u Vašington u narednim nedeljama kako bi se sastao sa Trampom.

Autor: Iva Besarabić