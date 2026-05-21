PRINC VILIJAM U EKSTAZI! Aston Vila osvojila Evropu - naslednik krune poslao emotivnu poruku

Utakmicu u Istanbulu pratio je i princ od Velsa Vilijam, koji je u javnosti poznat kao veliki navijač Aston Vile.

Princ Vilijam čestitao je igračima, stručnom štabu i svim zaposlenima u Aston Vili, nakon što je taj fudbalski klub osvojio trofej Lige Evropa.

Fudbaleri Aston Vile osvojili su sinić titulu u Ligi Evropa, pošto su u finalu u Istanbulu na "Bešiktaš parku" pobedili Frajburg sa 3:0.

Utakmicu u Istanbulu pratio je između ostalog i princ od Velsa Vilijam, koji je u javnosti poznat kao veliki navijač Aston Vile.

Nakon što tokom finala pokazao niz emocija, princ od Velsa je posle utakmice objavio i poruku sa čestitkom.

"Neverovatna noć. Velike čestitke svim igračima, timu, stručnom štabu i svima koji su povezani sa klubom. Prošle su 44 godine od osvajanja poslednjeg evropskog trofeja", napisao je princ Vilijam na mreži X.

"Poseban pozdrav Bubakaru Kamari koji je povređen ali je sastavnim deo našeg tima i pomogao je da se postave temelji ovog uspeha", dodao je on.

Princ Vilijam se takođe pobrinuo da zabeleži i istorijski trenutak kada je kapiten Aston Vile Džon Mekgin visoko podigao trofej posle finala.

Mekgin je princa Vilijama nazvao "običnim momkom" posle pobede.

"On je čovek od klase, bio je u svlačionici pre utakmice. On je veliki navijač Vile. Sjajno je imati njegovu podršku", rekao je on.

Navijači Aston Vile koji nisu imali sreće da budu u Istanbulu, proslavili su osvajanje trofeja u Birmingemu, a veliko slavlje očekuje se i danas na ulicama tog grada.

Autor: S.M.