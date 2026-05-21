Ako imate novčanicu od 500 evra ovo morate znati: Više se neće štampati, a evo do kada će važiti

Evropska monetarna unija nalazi se pred najvećom transformacijom u poslednje dve decenije. Evropska centralna banka (ECB) privodi kraju veliki projekat kompletnog redizajna novčanica evra, koji je pokrenut krajem 2021. godine, a jedna od ključnih promena jeste definitivno ukidanje novčanice od 500 evra.

Nova serija novčanica doneće potpuno drugačiji vizuelni identitet zajedničke evropske valute, ali i krupne izmene u samim apoenima.

Zašto se ukida čuvena "petstotka"?

Evropska centralna banka je potvrdila da u novoj seriji apoena više neće biti mesta za novčanicu od 500 evra. Ova radikalna odluka doneta je sa jasnim ciljem: kako bi se smanjio rizik od pranja novca, finansiranja nelegalnih aktivnosti i kako bi se olakšalo praćenje tokova gotovog novca.

Zbog svoje velike vrednosti u malom fizičkom obimu, ova novčanica je godinama bila omiljeno sredstvo za prenos velikih količina nelegalnog keša širom sveta.

Što se tiče novog izgleda ostalih novčanica, ECB je prošlog jula raspisala zvanični konkurs za evropske grafičke dizajnere. Svi odabrani dizajneri imaju rok do kraja ovog meseca da dostave svoja konačna rešenja. Nakon toga, predlozi idu pred stručni žiri, a potom na sto Upravnog saveta ECB koji će doneti konačnu odluku o izgledu novog novca.

Šta da rade građani koji imaju novčanicu od 500 evra?

Ono što najviše zanima građane Srbije i regiona jeste sudbina novčanica koje već poseduju u svojim štednim fondovima i slamaricama. Iz Evropske centralne banke stiže umirujuća poruka – mesta panici nema.

Iako se nove banknote od 500 evra više neće štampati, one koje su već u opticaju i dalje će važiti kao zakonito sredstvo plaćanja. To znači da građani mogu da ih koriste u prodavnicama, menjaju u bankama ili čuvaju kao i do sada, jer će one imati svoju vrednost bez ikakvog vremenskog ograničenja.

Redizajn evra se smatra jednim od najkompleksnijih i najvećih koraka u evropskom monetarnom sistemu od samog uvođenja ove valute, a prve nove novčanice biće predstavljene javnosti čim se završe sva tehnička i dizajnerska testiranja.

Autor: D.S.