'NAPETE I UZBUDLJIVE BORBE' Vladimir Putin se vanredno oglasio

Izvor: Novosti.rs, Foto: Tanjug AP/Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin ||

Najnovije vesti iz Rusije tiču se onoga što je uradio predsednik Ruske Federacije, Vladimir Putin.

On je rešio da se putem sajta Kremlja, a i slanjem telegrama, na poseban način obrati legendarnom šahisti Anatoliju Karpovu.

U tom telegramu se navodi sledeće:

"Anatoliju Karpovu, šahisti, svetskom šampionu i počasnom predsedniku Ruske šahovske federacije
Dragi Anatolije Evgenijeviču!

Čestitam vam 75. rođendan.

Želim vam dobro zdravlje i sve najbolje.
Vladimir Putin", ističe se u telegramu ruskog predsednika.

Autor: S.M.

