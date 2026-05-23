Sirene odjekuju Kijevom: Proglašena vazdušna uzbuna širom Ukrajine, eksplozije potresle prestonicu

U Kijevu je ponovo proglašena vazdušna uzbuna, kao i u više oblasti Ukrajine, pokazuju podaci onlajn mape ukrajinskog Ministarstva za digitalnu transformaciju.

Prema ovim podacima, uzbuna je u Kijevu proglašena u 23.05 po moskovskom vremenu, prenose RIA Novosti. Vazdušna opasnost proglašena je i u Kijevskoj, Černigovskoj, Sumskoj, Poltavskoj, Harkovskoj i Kirovogradskoj oblasti, kao i u delovima Dnjepropetrovske i Nikolajevske oblasti.

U Kijevu su ranije danas već odjeknule eksplozije, javila je ukrajinska televizija ICTV.

"Eksplozije u Kijevu", navedeno je u objavi Telegram kanala "Fakti ICTV". Kako prenosi agencija, prethodno je u glavnom gradu Ukrajine takođe bila proglašena vazdušna uzbuna.

