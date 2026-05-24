Kijev u plamenu, Putin koristio Orešnik? Rusija izvela jezivi napad, gore stambene zgrade, snimci su stravični

Ruske snage pokrenule su tokom noći 24. maja stravičan napad na Kijev i okolni region. U napadu raketama i dronovima, pogođene su stambene zgrade i druga infrastruktura širom prestonice Ukrajine. Najmanje jedna osoba je poginula, a 24 je povređeno u napadu, saopštili su zvaničnici.

Monitoring grupe izvestile su da je više od 50 ruskih raketa i najmanje 700 dronova lansirano prema Ukrajini, gotovo u potpunosti ciljajući Kijev, što predstavlja jedan od najvećih masovnih napada tokom poslednjih godinu dana.

Novinari Kyiv Independenta na terenu izvestili su da su čuli ono što su opisali kao ogroman niz raketnih udara na ukrajinsku prestonicu koji su počeli oko 1 sat po lokalnom vremenu, a zatim ponovo više puta između 3 i 5 sati ujutru.

Uzbune za vazdušnu opasnost izdate su za sve regione zemlje nakon što je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo da desetine raketa i stotine dronova lete prema prestonici oko 00.30 po lokalnom vremenu.

Nedugo zatim, vazduhoplovstvo je izdalo upozorenje o mogućem ruskom lansiranju balističke rakete srednjeg dometa Orešnik prema Ukrajini u 00.55 po lokalnom vremenu, iako Kyiv Independent ne može odmah da potvrdi da li je to oružje korišćeno u napadu.

Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko rekao je da je šteta zabeležena u svakom okrugu grada. Zvaničnici su saopštili da je najmanje jedna osoba poginula, a 21 povređena širom grada, dok je 13 žrtava hospitalizovano u Kijevu. Još tri osobe povređene su u okolnoj Kijevskoj oblasti, izvestio je regionalni guverner Mikola Kalašnjik.

Šteta je prijavljena na najmanje sedam višespratnih stambenih zgrada u okruzima Obolonski, Ševčenkovski, Dnjeprovski, Holosijevski, Solomjanski i Pečerski u Kijevu, rekao je Kličko.

Ukrajinska državna služba za vanredne situacije saopštila je da je došlo do "strukturnog urušavanja" od prvog do petog sprata jedne zgrade u Ševčenkovskom okrugu. Nekoliko kuća širom grada takođe je pogođeno ruskim projektilima.

Među ostalom štetom na infrastrukturi u Kijevu, ruske rakete i dronovi pogodili su supermarket i tržni centar, poslovni centar, studentski dom, servisnu stanicu, garažu, parkirana vozila i više skladišta u različitim delovima grada, prenosi Kyiv Independent. Novinar ovog lista takođe je prijavio veliki požar u blizini metro stanice Kontraktova plošča nakon raketnog udara.

Igor Smeljanski, izvršni direktor Ukrpošte - ukrajinske nacionalne poštanske službe - rekao je da je sedište agencije na centralnom Trgu nezavisnosti u Kijevu oštećeno u napadu.

U Kijevskoj oblasti, ruski projektili pogodili su zajednice Fastiv, Buča, Brovari, Bela Crkva, Višgorod i Borispilj, rekao je Kalašnjik, pogađajući stambene zgrade, kuće, garaže i pomoćne objekte, kao i jedno skladište.

U drugim delovima Ukrajine, eksplozije su se takođe čule u gradovima Čerkasi i Kropivnicki, kao i u Hmeljničkoj oblasti tokom napada, izvestio je javni servis Suspilne.

Kao odgovor na napad, poljsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je podiglo poljske i savezničke borbene avione u pokušaju zaštite poljskog vazdušnog prostora.

Najnoviji napad dolazi nekoliko sati nakon što je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio da Rusija priprema širi napad širom zemlje, uključujući moguću upotrebu svoje rakete srednjeg dometa Orešnik protiv Ukrajine.

"Vidimo znake priprema za kombinovani udar na ukrajinsku teritoriju, uključujući Kijev, uz korišćenje različitih vrsta oružja. Navedeno oružje srednjeg dometa moglo bi biti upotrebljeno u takvom napadu", rekao je Zelenski, upozoravajući građane da ostanu oprezni.

Rusija je prvi put upotrebila Orešnik protiv Ukrajine u novembru 2024. godine u napadu na grad Dnjepar. Raketa je poslednji put korišćena u napadu na zapadnu Lavovsku oblast 9. januara.

Ambasada SAD u Kijevu izdala je slično upozorenje "u vezi sa potencijalno značajnim vazdušnim napadom" koji bi mogao da se dogodi u periodu od 24 sata. Upozorenje ambasade nije preciziralo koje vrste oružja bi mogle biti korišćene.

Ranije tokom noći, u ruskim napadima povređeni su civili na jugu i istoku Ukrajine, uključujući Odesku i Harkovsku oblast. Eksplozije su se takođe čule u Kijevu dok su ruski dronovi gađali prestonicu, prema navodima Tkačenka.

Autor: S.M.