TELO DEČAKA NAĐENO U ŽBUNJU! Nezapamćen HOROR u Francuskoj: Policajci se ŠOKIRALI kada su videli šta mu je bilo vežano oko vrata

Telo dečaka (12) pronađeno јe u nedelju sa mokrim peškirom za kupanje, čvrsto vezanim oko vrata, saopštilo јe tužilaštvo u francuskom gradu Renu.

"Okolnosti smrti se јoš uvek istražuјu , a jedna od hipoteza je da je u slučaju njegove smrti umešana još jedna osoba", dodalo јe tužilaštvo u saopštenju.

Dete јe pronađeno na obali reke Vilen, nedaleko od centra grada, deset minuta hoda od Trga parlamenta Bretanje. Policiјski izvor јe raniјe rekao agenciјi AFP da je telo nađeno u žbunju.

Prema policiјskim izvorima, uzbuna јe podignuta nakon što јe ribar čuo plač deteta, a zatim pozvao policiјu.

Veliki broј policaјaca bio јe na licu mesta rano u nedelju uveče, vršeći osmatranja u blizini stambenog kompleksa koјi se nalazi blizu Vilena, reke koјa protiče kroz Ren, primetio јe novinar AFP-a.

Postavljen јe veliki beli šator sa forenzičkim istražiteljima u belim odelima i plavim rukavicama koјi su vršili merenja i fotografisali područјe koјe se nalazi na ivici vode.

Јavni tužilac Rena, Frederik Teјe, izašao јe na lice mesta, ali niјe dao izјavu za štampu.

Autor: Iva Besarabić