Deca stradala u stravičnom sudaru minibusa i voza u Belgiji: Četvoro je izdahnulo, rampa je bila spuštena

Četiri osobe, među kojima dvoje dece, stradalo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u Belgiji kada je došlo do sudara minibusa koji je prevozio decu i voza. Prema navodima policije, u nesreći su život izgubila dva đaka, vozač i pratilac đaka.

Kako su ranije preneli lokalni mediji, u minibusu je bilo sedmoro đaka sa posebnim potrebama, njihov pratilac i vozač.

Nesreća se dogodila nešto posle 8 časova u Bugenhautu, na severoistoku Belgije.



Predstavnik Infrabela, organizacije koja upravlja železničkom infrastrukturom u Belgiji Tomas Beken, rekao je da je istraga o nesreći u toku, ali da snimci pokazuju da su rampe bile spuštene, a semafori crveni.

"Ne znamo kako je moglo doći do nesreće. To je na policiji i javnom tužilaštvu da istraže. Mi, naravno, sarađujemo u toj istrazi jer želimo da razumemo kako je došlo do ove tragične nesreće", rekao je Beken.

Nesreća se dogodila oko kilometar od železničke stanice u Bugenhautu. Na licu mesta je prisutan veliki broj pripadnika hitnih službi. U trenutku nesreće u vozu je bilo oko 100 putnika, koji su evakuisani. Zvaničnici su saopštili da je železnički saobraćaj u zastoju između Londerzela i Dendermondea u oba smera, i da će taj prekid trajati neko vreme.

