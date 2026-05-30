VANREDNI IZBORI NA MEDITERANU! Narod izlazi na birališta, premijer povukao šokantan potez zbog globalne krize – ankete već predviđaju POBEDNIKA

Na Malti je danas počelo glasanje na parlamentarnim izborima, a ankete pokazuju da vladajuća Laburistička stranka ide ka rekordnom četvrtom mandatu.

Premijer Robert Abela raspisao je vanredne izbore četiri godine nakon početka tekućeg mandata, a kao razlog je naveo buduće izazove za mediteranska ostrva koji proizilaze iz neizvesne međunarodne situacije, prenosi Rojters.

Različite ankete javnog mnjenja konstantno su pokazivale da je njegova Laburistička partija na putu da osvoji ubedljivu većinu u parlamentu, kao što je to učinila 2013, 2017. i 2022. godine.

Iako je šest političkih partija na glasačkom listiću, Laburistička i opoziciona centristička Nacionalistička partija jedine su koje su ušle u parlament od 1966. godine, dok su manje stranke osvajale manje od pet odsto glasova.

Premijer Robert Abela je vodio kampanju oslanjajući se na rezultate u oblasti ekonomije i obećavajući kompetentnost i stabilnost, dok Nacionalistička partija, koju predvodi novi lider Aleks Borg, ocenjuje da snažan ekonomski rast nije doneo i bolji kvalitet života građana.

Ogroman priliv radnika migranata tokom poslednje decenije otvorio je pitanja rasta stanarina, kao i pritiska na infrastrukturu i zdravstveni sistem. Rezultati izbora očekuju se u nedelju oko podneva.

Autor: D.S.