Pariz u plamenu: Navijači napravili haos, uhapšeno više od 400 ljudi, povređeni policajci (FOTO)

Tri osobe su povređene, od kojih jedan policajac, tokom nereda u subotu uveče koje su izazvali navijači fudbalskog kluba Pari Sen Žermen (PSŽ) na ulicama Pariza nakon pobede svog tima u finalu Lige šampiona protiv londonskog Arsenala. Prema podacima policije, u Francuskoj je tokom navijačkih nereda uhapšeno ukupno 416 ljudi, uključujući 283 u Parizu.

Prema tvrdnjama neimenovanog policijskog izvora, jedna žena je doživela srčani udar i medicinski je zbrinuta, a druga žena je povređena nožem kod pariskog Trga Republike u 11. arondismanu, prenosi Figaro.

Ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Nunjez objavio je da je sedam policajaca povređeno nakon pobede PSŽ-a u Ligi šampiona u subotu. Jedan od njih je teško povređen nakon pada u Aženu (Lot e Garon), gde je takođe došlo do sukoba.

Pripadnici policije su napadani u nekoliko delova francuske prestonice u kojoj je slobode lišeno 80 izgrednika, a oko 20.000 ljudi okupilo se na Jelisejskim poljima uz prisustvo velikog broja pripadnika snaga bezbednosti, potvrdio je neimenovani policijski izvor i dodao da je osujećeno nekoliko pokušaja pljačke u 8. arondismanu.

Kako navodi Figaro, pored policije na pariske ulice su raspoređeni i pripadnici elitne, visoko mobilne jedinice Republikanskog bezbednosnog tela (CRS).

Pored toga, u blizini stadiona Park prinčeva, policija je uspela da obuzda gomilu od oko 1.000 navijača, a potom je uklonila barikade od bicikala koje su tu bile postavljene.

U Grenoblu je takođe bilo nekoliko incidenata i pljački u prodavnicama JD Sports, Foot Locker i Lacoste koje se nalaze u centru grada, a prema tvrdnjama policije lopovi su uhapšeni.

Neredi navijača su prijavljeni i u Đepu, gde su se posle utakmice čuli topovski udari i zapaljene su kante za smeće.

U Klermon Feranu, na Trgu Žod, u samom centru grada izbili su sukobi između stotinak mladih navijača i policije.

Fudbaleri Pari Sen Žermena odbranili su titulu prvaka Evrope, pošto su sinoć u Budimpešti u finalu Lige šampiona posle penala pobedili Arsenal rezultatom 4:3, dok je tokom 120 minuta bilo 1:1.

Autor: D.S.