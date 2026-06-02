U kontekstu aktuelnih globalnih tenzija, ovaj korak nosi duboku političku i pravnu težinu. Lavova-Belova je, uz samog Putina, jedna od retkih visokih zvaničnika za kojima je Međunarodni krivični sud (MKS) u Hagu raspisao zvaničan nalog za hapšenje.Tužilaštvo u Hagu svoju optužnicu bazira prvenstveno na članovima Rimskog statuta koji tretiraju ratne zločine, sa posebnim fokusom na protivpravnu deportaciju i transfer stanovništva, a naročito dece, iz okupiranih područja. Prema zvaničnim izveštajima koje verifikuju kako ukrajinske vlasti, tako i nezavisne međunarodne organizacije, pod lupom istražitelja nalazi se sudbina više od 19.500 ukrajinske dece koja su prebačena na teritoriju Ruske Federacije. Ključni dokazni materijal koji MKS koristi ne leži u tajnim operacijama, već u javno dostupnim administrativnim koracima koje je ruski državni vrh preduzeo kako bi ovaj proces institucionalizovao.

Politički štit iz Kremlja: Zašto produženje mandata Mariji Lavovoj-Belovoj produbljuje jaz sa Hagom?

Odluka ruskog predsednika Vladimira Putina da produži mandat Mariji Lavovoj-Belovoj na mestu komesarke za prava deteta za još pet godina šalje jasnu poruku svetu da Moskva ne mari za međunarodni pravni poredak. Ovaj naizgled administrativni korak zapravo je nastavak direktnog prkosa Međunarodnom krivičnom sudu (MKS) u Hagu, koji je još prošle godine raspisao zvanične poternice za Putinom i Lavovom-Belovom. Dok Kremlj sve ove aktivnosti pokušava da predstavi kao plemenitu humanitarnu misiju i čin spasavanja civila, međunarodne institucije i pravni eksperti ukazuju na sistemsko i duboko nečovečno kršenje zakona ratovanja koje ima sva obeležja ratnog zločina.

Anatomija ratnog zločina i brisanje identiteta

Surova realnost onoga što se dešava na terenu u potpunoj je suprotnosti sa retorikom o navodnoj evakuaciji dece radi njihove bezbednosti. Prema međunarodnom humanitarnom pravu i Ženevskim konvencijama, privremena evakuacija civila iz ratnih zona dozvoljena je isključivo u ekstremnim situacijama kada su njihovo zdravlje ili opstanak neposredno ugroženi, i to sa jasnom obavezom da se oni vrate kući čim se opasnost povuče. Rusija je uradila upravo suprotno. Umesto organizovanja bezbednih koridora ka delovima Ukrajine koji nisu pod borbenim dejstvima, hiljade dece je trajno premešteno duboko unutar ruske teritorije.

Ono što ovaj čin čini nečovečnim i zakonski ga klasifikuje kao ratni zločin jeste svesno osmišljen proces brisanja nacionalnog, kulturnog i porodičnog identiteta te dece. Kroz seriju predsedničkih dekreta, Rusija je kreirala ekspresni administrativni mehanizam kojim se ukrajinskoj deci po ubrzanom postupku nameće rusko državljanstvo. Nakon toga, njihovi podaci se unose u nacionalne baze za usvajanje, a deca se trajno raspoređuju u ruske hraniteljske porodice širom zemlje. Sa stanovišta Rimskog statuta, prinudno odvajanje dece od njihovih porodica, prekidanje svake veze sa domovinom i njihova prisilna asimilacija u društvo okupatora ne samo da krše bazična ljudska prava, već predstavljaju pokušaj uništenja jedne društvene i nacionalne grupe u korenu. Roditelji u Ukrajini mesecima i godinama sami, uz nezamislive rizike i prepreke, pokušavaju da lociraju svoju decu jer Moskva odbija da uspostavi zvaničan i transparentan sistem za njihovu repatrijaciju.

Deca kao moneta za potkusurivanje i vojni taoci

Najdrastičniji primer dehumanizacije ovog sukoba i potvrda da Rusija decu ne tretira kao ugrožene civile koje želi da spasi, već kao strateški ratni plen, pojavio se tokom nedavnih pregovora o razmeni. Ruska strana je zvanično predložila da se kidnapovana ukrajinska deca uvrste na liste za razmenu i direktno menjaju za ruske ratne zarobljenike koje drži Kijev

Ovaj predlog je izazvao oštru reakciju ukrajinskog državnog vrha i međunarodnih posmatrača, koji su ga momentalno i bezuslovno odbacili kao apsolutno neprihvatljiv. Kijev je poručio da je sloboda dece bezuslovna i da se civili pravno i moralno nikada ne mogu koristiti kao moneta za potkusurivanje niti menjati za vojnike na frontu. Pokušaj da se maloletna deca koriste kao pregovarački ulog za oslobađanje vojnog osoblja ogolio je pravu prirodu politike koju vodi Marija Lavova-Belova. Za haško tužilaštvo, ovo je postao dodatni materijalni dokaz da premeštanje dece nije vođeno humanitarnim motivima, već da se radi o klasičnom uzimanju talaca i grubom kršenju međunarodnog prava koje dodatno cementira optužbe za zločine protiv čovečnosti. Uprkos tome, Putinov novi petogodišnji blagoslov za Lavovu-Belovu jasno pokazuje da Moskva planira da nastavi sa ovom praksom, bez obzira na moralnu osudu i pravne posledice koje dolaze iz sveta.

