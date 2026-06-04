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ČUDO NA MONT EVERESTU: Muškarac pronađen 7 dana nakon nestanka

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Vodič Šerpa Dava (52) pronađen je živ nakon što se sedam dana smatrao nestalim na Mont Everestu.

Pošto su ga nadležne službe pronašle, Dava je helikopterom prebačen u bolnicu u Katmanduu, gde se ponovo sastao sa porodicom koja je već započela pripreme za njegovu sahranu, preneo je NBC.

Nađen u blizini ledenog vodopada

Vodič je poslednji put viđen 29. maja tokom spuštanja sa najvišeg vrha sveta.

Iako je njegov klijent bezbedno stigao u bazni kamp, Dava se nije vratio zbog čega su nadležni pokrenuli potragu.

Pronašla ga je ekipa zadužena za uklanjanje opreme i čišćenje planine nakon završetka sezone penjanja.

Prema navodima organizatora potrage, on je pronađen kako puzi niz snežne padine u blizini ledenog vodopada Kumbu, nedaleko od baznog kampa.

Zabeležena rekordna sezona

Njegova supruga je rekla da je porodica za vest o pronalasku saznala preko medija i poznanika i da su već bili započeli višednevni pogrebni obred.

Dava radi kao planinski vodič za kompaniju sa sedištem u Katmanduu i dolazi iz oblasti Okhaldhunga, južno od Mont Everesta.

Ovogodišnja sezona penjanja na Mont Everest bila je rekordna, sa više od 1.000 penjača i vodiča koji su se tokom maja popeli na vrh visok 8.849 metara.

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Autor: Marija Radić

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