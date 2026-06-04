AKTUELNO

Svet

'PUTIN JOŠ NIJE PROČITAO PISMO' Oglasio se Kremlj nakon objave Zelenskog

Izvor: Pink.rs/RIA Novosti, Foto: Tanjug AP/Alexander Kazakov ||

U Kremlju su videli pismo predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog u kom predlaže prekid sukoba, rekao je Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika i dodao da će Vladimiru Putinu ono kasnije biti dostavljeno.

Videli smo pismo, rekao je Peskov i dodao da "Zelenski može uvek da dođe u Moskvu ako želi da pregovara".

Peskov je naglasio i da Putin još nije pročitao pismo, ali da će biti informisan o njemu posle razgovora sa liderom Uzbekistana.

On je, ipak, naglasio da su ruski nacionalni interesi najvažniji faktor u pregovorima sa Ukrajinom.

"U dužno poštovanje SAD i njihovim posredničkim naporima u Ukrajini, za Rusku Federaciju su glavna stvar njeni nacionalni interesi", rekao je Peskov.

pročitajte još

Zelenski poslao pismo Putinu: Ukrajina spremna za okončanje rata

Autor: Marija Radić

#Dmitrij Peskov

#Kremlj

#Pismo

#Vladimir Putin

#Volodimir Zelenski

POVEZANE VESTI

Svet

KREMLJ OBJAVIO USLOVE ZA SASTANAK PUTINA I ZELENSKOG: Prvo mora ovo da se dogodi

Svet

TRAMP I PUTIN SE IPAK NEĆE USKORO SRESTI! Oglasio se Kremlj: Vreme za to još nije došlo

Svet

Panika u Ukrajini! Sudbina Zelenskog zapečaćena: U Moskvi otkrili šta će se uskoro desiti

Svet

Kremlj se oglasio o mogućem datumu sastanka Putina i Trampa: Pominje se OVAJ mesec

Politika

'PUTIN JE URADIO ONO ŠTO JE MORAO' Kremlj: Nismo mogli, a da ne reagujemo

Svet

Poznato kada će nova runda pregovora Moskve i Kijeva: Oglasio se Peskov