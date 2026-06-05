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Pronađeno telo, strahuje se da je u pitanju nestala devojčica: Užas u Francuskoj (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Florent Pecchio/L'Essor Savoyard via AP ||

Tragičan kraj višednevne potrage: šest dana nakon nestanka jedanaestogodišnje Lijane, istražitelji su na jugozapadu Francuske pronašli telo. Posmrtni ostaci otkriveni su u departmanu Žer. Identifikacija još traje, ali je porodica nestale devojčice već obaveštena o pronalasku.

Telo su pronašli policajci na imanju jedne poljoprivredne farme. Pre toga su devojčicu tražili policija, lovci, pripadnici vojske, komšije, prijatelji i poznanici.

Istražitelji su od početka pretpostavljali da devojčica nije nestala svojom voljom. Lijana nije važila za dete sklono bežanju. Prema navodima tužilaštva, nije bilo indicija da je devojčica sama otišla od kuće, izveštava Bild.

Istraga zbog moguće otmice

Snimci nadzornih kamera navodno su prikazali devojčicu na dan nestanka u automobilu jednog muškarca. Reč je o 41-godišnjem ocu jedne njene drugarice. Muškarac je uhapšen.

Tužilaštvo u Agenu saopštilo je da se protiv njega vodi istraga zbog sumnje na otmicu deteta.

Prema navodima istražitelja, osumnjičeni za sada ćuti.

Osumnjičeni ranije već prijavljivan

Posebno zabrinjavajuće je to što je 41-godišnjak, prema istražiteljima, ranije više puta bio prijavljivan, između ostalog i zbog silovanja maloletnika.

Prilikom ispitivanja naveo je da je Lijanu navodno na njenu želju ostavio kod bazena. Tužilaštvo je međutim ocenilo da su njegove izjave neprecizne i kontradiktorne.

Velika potraga sa 170 žandarma

Od prošlog petka popodne učenica iz mesta Florans sa oko 6.000 stanovnika na jugozapadu Francuske bila je nestala.

Lijana se nakon završetka nastave 29. maja 2026. nije javila. Istog dana uveče roditelji su obavestili policiju.

Nakon nestanka deteta pokrenuta je jedna od najvećih potraga u regionu. Ukupno je učestvovalo 170 žandarma. U potrazi su korišćeni i konjička jedinica, helikopteri, dronovi, psi tragači i teška ronilačka oprema.

Da li je pronađeno telo zaista Lijana i od čega je dete umrlo, treba da utvrde tekuće istrage.

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