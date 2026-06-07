Četiri snažna zemljotresa u 4 minuta potresla Grčku: Građani u panici

Četiri zemljotresa, u svega četiri minuta pogodila su Grčku, u blizini Halkide. Najjači potres bio je magnitute 5,2 stepena po Rihteru.

Prvi potres bio je u blizini Mantudija.Iako su prve informacije bile da je jačine 5,3 stepena po Rihteru, kasnije je EMSC objavio da je bio magnitude 4,8 stepeni. U roku od nekoliko minuta usledili su novi potresi.

Kako izveštava EMSC potresi su bili jačine 4,3 stepena, a potom 5.2 i 5.0.

Epicentri su bili u blizini Limnija, a hipocentar je išao od 5 do 10 kilometara ispod površine zemlje.

Potres se jako osetio sve do Atine.

"Lusteri su se ljuljali, radijatori su se tresli i zvečali", "Osetio se dobro i u Atini", "U Halkidi je baš dobro treslo"...

U ovom trenutku nema izveštaja o povređenima i materijalnoj šteti.

Autor: Marija Radić