Razorni zemljotres na Filipinima odneo najmanje tri života: Srušene brojne zgrade i kuće

Zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihterove skale koji je u ponedeljak pogodio južni deo Filipina, odneo je najmanje tri života, a brojne zgrade i kuće su srušene. Odmah nakon potresa izdato je upozorenje na cunami širom regiona.

Policija je potvrdila da je i najmanje pet ljudi povređeno, prenosi BBC.

Vlasti na Filipinima i u Indoneziji pozvale su stanovnike pogođenih priobalnih regiona da se odmah presele na više terene, nakon što je zemljotres registrovan oko 24 kilometra zapadno od provincije Sarangani na ostrvu Mindanao.

"Za sada je prijavljena jedna žrtva i četiri povređene osobe. Ovo je samo početni izveštaj", rekao je ranije za AFP glavni narednik Robert Dagon iz policije grada General Santosa.

"Srušio se niz zgrada. Mnoge zgrade su pogođene, ali ne mogu ih sada nabrojati jer smo zauzeti tekućim spasavanjima", rekao je Dagon.

Video snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju tržni centar sa restoranom brze hrane "Džolibi" kako se urušava u General Santosu, dok se zgrada u lokalnom školskom kampusu srušila u drugom gradu.

Centar za upozoravanje na cunami u Pacifiku saopštio je da su talasi cunamija mogući "u naredna tri sata" duž obala Filipina, Indonezije, Palaua, Tajvana i Papue Nove Gvineje.

Snažan naknadni potres jačine 6,1 stepeni Rihterove skale pogodio je područje oko dva sata nakon prvog zemljotresa, saopštio je Američki geološki zavod (USGS).

Predsednik Filipina Ferdinand Markos Mlađi obustavio je nastavu u pogođenim područjima Mindana, pozivajući stanovnike u priobalnim područjima da se odmah evakuišu.

"Preselite se na više terene sada. Ne čekajte. Vaš život je važniji od svega što je ostalo", rekao je predsednik.

Nacionalna agencija za katastrofe zemlje saopštila je da se izveštaji o žrtvama još uvek proveravaju.

U međuvremenu, nacionalna agencija za katastrofe Indonezije naložila je zvaničnicima u glavnom gradu Severnog Sulavesija, Manadu, severnoj provinciji Gorontalo i na ostrvima Sangihe "da odmah nalože svojim stanovnicima da se evakuišu na više terene".

Japanske vlasti su odvojeno izdale upozorenje na cunami za delove svoje pacifičke obale, predviđajući talase do jednog metra koji će pogoditi različite regione od 11:30 časova (po lokalnom vremenu).

U gradu Davao, lokalni zvaničnik za vanredne situacije rekao je samo da vlasti prate situaciju i da će objavljivati novosti na društvenim mrežama.

Zemljotresi su gotovo svakodnevna pojava na Filipinima, koji se nalaze na pacifičkom "vatrenom prstenu", luku intenzivne seizmičke aktivnosti koji se proteže od Japana preko jugoistočne Azije i preko pacifičkog basena.

Istočni Mindanao je potresla dva zemljotresa jačine 7,4 i 6,7 stepeni Rihterove skale u oktobru, u kojima je poginulo najmanje osam ljudi.

Ovi zemljotresi su usledili nakon zemljotresa jačine 6,9 stepeni Rihterove skale nekoliko dana ranije, u kojem je poginulo 76 ljudi i uništeno ili oštećeno 72.000 zgrada u provinciji Sebu, prema vladinim podacima

Autor: S.M.