UZBUNA U NEMAČKOJ: Devojčica (13) poreklom iz Srbije sela u automobil i NESTALA BEZ TRAGA (FOTO)

Nemačka policija traga za nestalom trinaestogodišnjom učenicom poreklom iz Srbije koja je poslednji put viđena u Gelzenkirhenu.

Devojčica je poslednji put viđena oko podneva prošlog petka u ulici Esener, a prethodno je pod izgovorom napustila stan rođaka.

– Ona je bez saglasnosti roditelja, ušla u automobil prijatelja, a njih dvoje su potom otišli u nepoznatom pravcu – rekla je portparolka policije.

Pošto od tada nema ni traga od nje, porodica i policija su sada zabrinuti.

Nestala učenica je srpskog porekla, visoka je približno 170 centimetara, vitka je, tamnih očiju i duge, tamne kose.

Policija moli sve koji imaju informacije o tome gde se devojčica nalazi, s kim je bila ili registarski broj automobila kojim se odvezla.

Policija je apelovala na sve koji imaju bilo kakvu informaciju o njoj da se jave na broj telefona 0209-36 58 21 2.

Autor: D.S.