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ALARMANTNO UPOZORENJE ANTONIA GUTEREŠA: Svi napadi na Bliskom istoku moraju odmah da prestanu

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/UN Photo/Loey Felipe ||

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš izjavio je danas da je duboko uznemiren zbog obnovljene eskalacije na Bliskom istoku i poručio sukobljenim stranama da svi napadi moraju odmah da prestanu.

- Duboko sam uznemiren zbog obnovljene eskalacije na Bliskom istoku. Svi napadi moraju odmah da prestanu. Primirja u Libanu, Iranu i Gazi moraju u potpunosti da se poštuju - rekao je Gutereš u objavi na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim rečima, moraju da se izbegnu svi koraci koji bi mogli da potkopaju tekuće diplomatske napore.

- Takođe sam duboko zabrinut zbog odluke Izraela da zatvori prelaze koji vode u Gazu i ponavljam svoj poziv za hitno ponovno otvaranje svih prelaza kako bi se osigurao brz, bezbedan i nesmetan prolaz humanitarne pomoći u velikim razmerama širom Gaze - dodao je on.

Prema njegovoj oceni, ne postoji vojno rešenje za sukobe na Bliskom istoku.

- Jedini put napred je kroz dijalog i pregovore. Pozivam sve zainteresovane da rade na diplomatskim rešenjima koja unapređuju regionalni i međunarodni mir i bezbednost - zaključio je generalni sekretar UN.

Autor: S.M.

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