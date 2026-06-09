PRED POČETAK MUNDIJALA! Amerikanci se obratili Iranu! Evo šta ih čeka!

Svetsko prvenstvo počinje za dva dana, u SAD, Kanadi i Meksiku.

Iranska fudbalska reprezentacija moći će da u Sjedinjene Američke Države doputuje dan ranije pre svake od utakmica koje će igrati u okviru predstojećeg Svetskog prvenstva u fudbalu, saopšteno je danas iz američkog Ministarstva za unutrašnju bezbednost, koje je demantovalo tvrdnje da je iranskom timu dozvoljeno da doputuje u SAD isključivo na dan utakmice i odmah potom da napusti tu zemlju.

"Te tvrdnje su netačne. Zahvaljujući velikodušnosti američkog predsednika Donalda Trampa, iranski tim moći će da doputuje dan pre svojih utakmica", naveo je portparol Ministarstva u saopštenju.

Prethodno je iranski ambasador u Meksiku, gde će se tokom turnira nalaziti baza iranske reprezentacije, Abolfazl Pasandideh, izneo tvrdnju da će iranski tim morati da, na dane igranja utakmica na teritoriji SAD, istog dana doputuje u Sjedinjene Američke Države i istog dana da ih napusti.

"Možemo da uđemo u zemlju ujutru a moramo da je napustimo istog dana", rekao je Pasandideh.

Usled američko-izraelskog rata protiv Irana, baza iranskog tima tokom trajanja turnira koji se održava u SAD, Meksiku i Kanadi, biće u Meksiku, umesto u američkoj saveznoj državi Arizoni, kako je prvobitno planirano.

Iran bi trebalo da odigra sve tri utakmice grupne faze na zapadnoj obali SAD, počevši od utakmice protiv Novog Zelanda u Los Anđelesu 15. juna.

Tim će se kasnije tokom juna sastati i sa Belgijom u Los Anđelesu i Egiptom u Sijetlu.

Predsednik Međunarodne federacije fudbalskih asocijacija (FIFA) Đani Infantino i visoki zvaničnici su razgovarali sa iranskim vlastima iza zatvorenih vrata u nastojanju da spreče ono što su neki opisali kao jednu od najvećih diplomatskih kriza u istoriji Svetskog prvenstva, navodi Al Džazira.

Iranski zvaničnici su više puta tvrdili da su zemlje domaćini obavezne da garantuju jednak tretman svim kvalifikovanim timovima u skladu sa principima fer-pleja.

Autor: A.A.