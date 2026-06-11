UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Devojčica pala sa 12. sprata: Svi su bili uvereni da joj nema spasa, ali se dogodilo ČUDO

Devojčica Ecrin Deniz Karadža (14), iz Adane u Turskoj, pala je sa 12. sprata zgrade dok je pazila na svoju braću. Uprkos teškim povredama ostala je živa. Njen otac Hakan Harput Karadža izjavio je da su lekari rekli da će devojčica uskoro moći da hoda, opisujući ceo događaj rečima: "Bili smo svedoci čuda!".

Incident se dogodio 4. juna u naselju Dadaloğlu u opštini Jureir. Ecrin Deniz Karadža se, prema navodima, nagnula kroz prozor na stepeništu na 12. spratu kako bi posmatrala mlađu braću koja su se igrala u dvorištu zgrade.

U jednom trenutku izgubila je ravnotežu i pala prvo na nadstrešnicu, a zatim na betonsku površinu.

Trenutak pada zabeležila je sigurnosna kamera zgrade.

Nakon prijave, na lice mesta stigla je hitna pomoć koja joj je ukazala prvu pomoć, a zatim je prevezena u bolnicu. Utvrđeno je da ima prelom i naprsline noge, dok joj život nije bio ugrožen. Istraga je u toku.

Otac Hakan Harput Karadža je ispričao šta se dogodilo tog dana: "Moja ćerka se nagnula kroz stepenišni otvor da bi gledala braću. Previše se nagnula i izgubila ravnotežu. Majka je u tom trenutku bila sa decom i čula jak udarac. Kada je sišla dole, videla je krv i ćerku nepomično na zemlji. Srećom, komšije koje su medicinski radnici odmah su joj pružile prvu pomoć, a zatim smo je prebacili u bolnicu."

"Uskoro će ponovo hodati"

Otac je naveo da njegova ćerka nema trajnih posledica: "Na početku je imala krvarenje u mozgu, ali se ono vremenom povuklo. Sada su ostali samo ortopedski problemi, povrede leve noge i desne ruke. Lečenje se nastavlja u bolnici grada Adane. Upravo je izašla iz četvoročasovne operacije i stanje joj je dobro. Najveća sreća je što nije izgubila svest. Lekari kažu da će uskoro ponovo hodati i da se ne očekuju trajne posledice."

"Rekla mi je: 'Tata, neću vas napustiti!'"

Otac je opisao i emotivne trenutke: "Prvih pet sati bili su neizdrživi. To je bio najteži period u našem životu. Očekivali smo najgore vesti, ali smo zatim doživeli čudo. Kada su mi pokazali snimak na kojem je bila pri svesti, shvatio sam da je zaista čudo što je preživela. U intenzivnoj nezi stalno je govorila da želi da vidi oca. Kada sam došao, rekla mi je: 'Tata, neću vas napustiti', To je bio jedan od najvažnijih trenutaka u mom životu."

Adana'da 14 yaşındaki Ecrin Deniz K., kardeşlerini izlemek için çıktığı apartmanın 12'nci katındaki merdiven dairesinden düşerek yaralandı.



Hastaneye kaldırılan Ecrin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. pic.twitter.com/YAMdi71Oq4 — gdh (@gundemedairhs) 10. јун 2026.

Autor: S.M.