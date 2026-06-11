TRAMP POVUKAO KLJUČNI POTEZ: Ovo je čovek koji preuzima kontrolu nad američkim špijunima – Džej Klejton novi direktor Nacionalne obaveštajne službe!

Donald Tramp ne gubi vreme! Američki predsednik je upravo imenovao federalnog tužioca Džeja Klejtona za direktora Nacionalne obaveštajne službe (DNI), šaljući jasnu poruku da želi čoveka od najvećeg poverenja na čelu moćne američke obaveštajne mašinerije!

Američki predsednik Donald Tramp odlučio je da napravi tektonski potres u bezbednosnom sektoru SAD. Nominacija Džeja Klejtona, čoveka sa impresivnom pravnom karijerom, odjeknula je Vašingtonom kao bomba.

– Malo ljudi iz pravne zajednice je poštovano toliko kao Džej. Pozivam Senat Sjedinjenih Američkih Država da što pre potvrde Džeja – poručio je Tramp putem svoje društvene mreže Truth Social, jasno stavljajući do znanja da želi brzu potvrdu svog kandidata.

Ko je Džej Klejton?

Klejton nije nepoznato ime u američkim krugovima moći. Trenutno obavlja funkciju tužioca za južni okrug države Njujork, a javnost ga pamti i kao bivšeg predsednika Komisije za hartije od vrednosti i berzu. Njegovo imenovanje dolazi u trenutku kada Bela kuća nastoji da konsoliduje svoje redove i preuzme potpunu kontrolu nad obaveštajnim strukturama.

Čistka u obaveštajnoj zajednici?

Ovaj potez dolazi nakon velikih turbulencija u vrhu američke obaveštajne zajednice. Podsetimo, Tulsi Gabard je prošlog meseca podnela ostavku na mesto direktorke, dok su mediji brujali da je zapravo bila primorana na taj korak zbog dubokog neslaganja sa politikom Bele kuće.

Tramp je prethodno planirao da v.d. direktora bude Vilijem Palti, ali je imenovanje Klejtona stavilo tačku na sve spekulacije.

Američka obaveštajna zajednica, koja broji čak 18 agencija – uključujući moćnu CIA-u i Nacionalnu bezbednosnu agenciju – sada dobija novog šefa čiji će zadatak biti "čišćenje" sistema i centralizacija moći prikupljanja podataka o globalnim pretnjama. Oči sveta sada su uprte u Senat – da li će Trampov čovek dobiti zeleno svetlo za upravljanje najmoćnijom špijunskom mrežom na planeti?

Autor: D.S.