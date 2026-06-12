DRAMA! Dvogodišnja devojčica upala u kazan u kom se kuvao džem, hitno prebačena u bolnicu!

Dvogodišnja devojčica iz okruga Timiš u Rumuniji hitno je prebačena u bolnicu nakon što je upala u kazan u kojem je porodica u dvorištu kuće kuvala džem.

Dete je dobilo medicinsku pomoć, a policija je otvorila krivični predmet i pokušava da utvrdi kako se tačno dogodio incident, piše Antena Observator.

"Dana 10. juna 2026. godine, oko 14.55 časova, policajci Sedme seoske policijske stanice Lugoj obavešteni su putem poziva na broj 112 da je dvogodišnja devojčica navodno upala u posudu koja se koristi za pripremu hrane, u kojoj se nalazila vrela tečnost, u dvorištu jednog objekta u mestu Petroasa Mare. Policajci su hitno izašli na lice mesta, a nakon izvršenih provera utvrđeno je da su navodi potvrđeni", saopštio je u četvrtak IPJ Timiš.

Prema navodima spasilaca, dete je upalo u kazan u kojem je porodica kuvala džem. Devojčica je prevezena u bolnicu kako bi joj bila ukazana medicinska pomoć, piše News.ro.

U ovom slučaju otvoren je krivični predmet zbog nanošenja telesnih povreda iz nehata, a istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima se incident dogodio.

Autor: D.Bošković