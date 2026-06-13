RIM U POTPUNOJ BLOKADI: Na ulicama se očekuje 20.000 ljudi, policija na terenu

U Rimu se danas održavaju četiri odvojena protestna marša, uključujući onaj koji organizuje krajnja desnica, kao i kontraskup antifašista, a na ulicama Rima raspoređeno je oko 2.000 policajaca i vojnika.

Učesnici četiri skupa proći će kroz istorijski centar, a očekuje se učešće ukupno 20.000 ljudi, navodi Roma tudej.

Snage reda najveću pažnju usmerile su na dva skupa, koje smatraju “kritičnim“ zbog prirode protesta i profila učesnika, koji se očekuju ne samo iz raznih italijanskih gradova već i iz inostranstva.

Prvi skup je zakazan za 15 časova na trgu Pjaca dela liberta, u naselju Prati, gde će se održati marš predstavnika krajnje desnice pod sloganom “Remigracija“.

Demonstracije organizuje odbor “Remigracija i rekonkvista“ kako bi podržali predloženi zakon o remigraciji za koji će prikupljanje potpisa biti završeno 13. juna, a koji ima za cilj prisilno vraćanje ilegalnih imigranata u njihove zemlje porekla.

Učesnici marša, na kojem se očekuje oko 4.000 ljudi, proći će duž ulice Kola di Rienco i završiti skup na Trgu Risorđimento. Nedaleko odatle, istovremeno se održava i kongres stranke “Nacionalna budućnost“koju je osnovao bivši člana Lige za sever, general Roberto Vanači.

Rimska mreža udruženja, političkih partija, organizacija trećeg sektora, sindikata i antifašističkih studentskih grupa odgovoriće na marš desničara kontraskupom.

Među njima su sindikati CGIL, ANPI, Nonna Roma i Arci.

Početak skupa zakazan je u 15 časova kod rimskog Koloseuma, a očekuje se prisustvo najmanje pet hiljada ljudi.

Učesnici ovog skupa krenuće od Trga Verano prema Trgu Polikliniko.

Učesnici trećeg marša, koji organizuje Nacionalni komitet za život u znak protesta protiv abortusa, krenuće u 14 časova iz ulice Einaudi ka Trgu San Đovani.

“Abortus je rana koju svet mora da zaleči“, naveli su organizatori u najavi događaja.

Oni su apelovali na sve žene i sve ljude dobre volje da se ujedine i javno posvedoče o vrednosti života svakog ljudskog bića.

Četvrti skup, uz podršku sindikata , studenata iz kolektiva Osa i Kambijare Rota, kao i pokreta za stambena prava, počeće u ulici Largo Korado Riči, a učesnici će potom krenuti ka Trgu Statuto.

Plan bezbednosti, koji je razvila Policijska uprava, predviđa stalno praćenje učesnika skupova koje se može prilagođavati u realnom vremenu.

Za vazdušni nadzor bće raspoređeni dronovi i helikopteri, zajedno sa konjičkim jedinicama na zelenim površinama.

Kontrolni punktovi su postavljeni na železničkim stanicama, aerodromskim čvorištima i duž glavnih puteva ka prestonici, sa posebnom pažnjom na dolazak približno 20 organizovanih autobusa.

Na trasama kojima će se kretati učesnici sva četiri protestna marša predviđene su i izmene linija javnog saobraćaja.

Autor: Marija Radić