Devojčicu (12) zaboleo stomak, doktor ostao u šoku kada je shvatio da se porađa: OTKRIĆE OCA BEBE ZGROZILO SVE!

Bila je marljiva učenica iz dobre porodice. Niko nije sumnjao na patnju koju je noću trpela iza zatvorenih vrata. Sve dok dvanaestogodišnjakinja nije iznenada primljena u bolnicu sa jakim bolovima u stomaku i neočekivano se porodila. Dodatni šok je usledio kada je otkriveno da je otac deteta niko drugi do njen rođeni brat (16).

Dečak je navodno zlostavljao devojčicu u njihovoj zajedničkoj spavaćoj sobi u kući njihovih roditelja - u selu u Karlovarskom kraju Češke Republike. Osuđen je na tri godine uslovne kazne, kako je u petak saopštilo javno tužilaštvo, prenosi Bild.

Devojčica prikrila trudnoću

Prema sudu, brat je počeo više puta da dodiruje sestru protiv njene volje kada je imao samo 15 godina. U jesen 2024. godine, silovao ju je. Dvanaestogodišnjakinja je ćutala i nastavila da ide u školu, kako je objavio dnevni list Mlada fronta Dnes.

Navodno, niko nije ništa posumnjao kada joj je stomak porastao. Njena porodica je pretpostavila da se jednostavno ugojila. Na fotografijama iz razreda, devojčica je izgledala punije nego obično.

Tokom letnjeg raspusta, učenica se iznenada savila od bolova. Bio je to porođaj, kako je šokirani lekar utvrdio.

Ubrzo nakon toga, rodila je zdravog dečaka, koji je smešten u hraniteljsku porodicu.

Tek nakon porođaja, dvanaestogodišnjakinja je otkrila šta joj je brat uradio. Test očinstva kasnije je potvrdio njegovo očinstvo. Bio je to šok za roditelje.

Devoјčica јe zbog traume patila od ozbiljnih psiholoških problema, nesposobna da se nosi sa onim što se dogodilo. Imala јe suicidalne misli, izolovala se od ljudi i јoš uvek pati od posttraumatskog stresnog poremećaјa.

"Katastrofa za porodicu"

Brat i sestra potiču iz dobre društvene sredine, objasnio je gradonačelnik medijima.

"Bila je to prava katastrofa za porodicu. Bilo im je veoma teško da se nose sa tim. Naravno, odmah je to bila glavna tema razgovora u gradu", rekao je.

Dečak se pojavio u crnom odelu u Regionalnom sudu u Pilzenu (Češka) radi izricanja presude.

Priznao je da je silovao svoju sestru.

Pored uslovne kazne, naređeno mu je da se podvrgne terapiji za seksualne prestupnike i da žrtvi plati ekvivalent od približno 12.500 evra.

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Autor: Marija Radić