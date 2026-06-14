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Srušio se američki borbeni avion u državi Vašington, izazvao šumski požar

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Američki borbeni avion F/A-18 Hornet srušio se u subotu popodne po lokalnom vremenu u planinskoj oblasti okruga Jakima, u saveznoj državi Vašington, i pritom izazvao šumski požar, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Pad aviona dogodio se oko podneva u blizini jezera Rimrock u američkoj državi Vašington, prenosi CBS njuz.

"Pilot je zadobio lakše povrede nakon što se katapultirao iz aviona i on je prebačen u bolnicu. Pad aviona izazvao je požar u tom području, što je dovelo do evakuacije kampera, dok je intrervencija vatrogasaca u toku", saopštila je kancelarija šerifa okruga Jakima.


Korpus mornaričke pešadije SAD potvrdio je incident sa borbenim avionom F/A-18 Hornet približno 88 kilometara jugoistočno od Sijetla u državi Vašington.

Lokalna vatrogasna služba saopštila je da se šumski požar suzbija helikopterima i najmanje jednim vatrogasnim vozilom.

Autor: D.Bošković

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