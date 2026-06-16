SAHRANA UMESTO VENČANJA: Lepa Sara poginula na Mikonosu gde je otišla na svoje devojačko veče (FOTO)

Italijanka Sara Čekantini (37), poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Mikonosu, mondenskom ostrvu u Grčkoj.

Kako je preneo Top Chanel, Sara je poginula u nesreći koja se dogodila u ponedeljak 15. juna.

Prema prvim izveštajima, ona je boravila na ostrvu zajedno sa grupom prijatelja povodom proslave devojačke večeri, jer je u narednim nedeljama trebalo da se uda za muškarca iz oblasti Valdarno u Italiji.

Muore a Mykonos durante l'addio al nubilato: l'incidente in auto in Grecia a pochi giorni dal matrimonio https://t.co/vDYlWfI9IM — Corriere della Sera (@Corriere) 16. јун 2026.



Grčke vlasti pokrenule su istragu kako bi razjasnile okolnosti nesreće, dok su za sada dostupne informacije još uvek nepotpune.



Vest o njenoj smrti stigla je i do njenog radnog mesta u Valdarnu, izazvavši šok i izraze saučešća među kolegama, prijateljima i poznanicima.

Grčki mediji su preneli da je Sara imala kćerku i da je živela sa partnerom u italijanskoj regiji Areco.

Autor: D.B.