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SAHRANA UMESTO VENČANJA: Lepa Sara poginula na Mikonosu gde je otišla na svoje devojačko veče (FOTO)

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Italijanka Sara Čekantini (37), poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Mikonosu, mondenskom ostrvu u Grčkoj.

Kako je preneo Top Chanel, Sara je poginula u nesreći koja se dogodila u ponedeljak 15. juna.

Prema prvim izveštajima, ona je boravila na ostrvu zajedno sa grupom prijatelja povodom proslave devojačke večeri, jer je u narednim nedeljama trebalo da se uda za muškarca iz oblasti Valdarno u Italiji.


Grčke vlasti pokrenule su istragu kako bi razjasnile okolnosti nesreće, dok su za sada dostupne informacije još uvek nepotpune.


Vest o njenoj smrti stigla je i do njenog radnog mesta u Valdarnu, izazvavši šok i izraze saučešća među kolegama, prijateljima i poznanicima.

Grčki mediji su preneli da je Sara imala kćerku i da je živela sa partnerom u italijanskoj regiji Areco.

Autor: D.B.

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