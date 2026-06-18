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Makron povodom posete Trampa: Prijateljstvo naroda zapečaćeno u istoriji

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson ||

Predsednik Francuske Emanuel Makron poželeo je dobrodošlicu u Versaj američkom predsedniku Donaldu Trampu rekavši da je u tom dvorcu zapečaćeno prijateljstvo dva naroda u istoriji, saopštila je Jelisejska palata.

Donald Tramp je izjavio da je veoma srećan što je u Versaju gde je 1783. godine potpisan mirovni sporazum kojim je priznata nezavisnost SAD.

"Ovde gde je sve počelo. Prijateljstvo naroda zapečaćeno u istoriji", objavio je na svom X nalogu Makron.

Jelisejska palata je saopštila da je planirano je da Tramp poseti Salu ogledala, nakon čega sledi koncert u Kraljevskoj kapeli, poseta galeriji posvećenoj Američkom ratu za nezavisnost, a potom i večera koja će biti poslužena u Donjoj galeriji.

Autor: Jovana Nerić

#Donald Tramp

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