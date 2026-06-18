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HOROR KOD SRPSKE GRANICE! Drogirao ćerku i njenu drugaricu, a onda dete silovao!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com, Unsplash.com ||

Policija u Rumuniji uhapsila je muškarca (38) u okrugu Tamiš, u blizini srpske granice, zbog sumnje da je drogirao svoju maloletnu ćerku (17) i njenu drugaricu, a da je potom ćerkinu drugaricu silovao.

Zločin se, navodno, dogodio u kući uhapšenog. Prema rečima izvora iz istrage, ćerka osumnjičenog je bila pozvala drugaricu (17) da dođe u kuću njenog oca da se druže.

Osumnjičeni je tada, kako se veruje, tinejdžerkama tada dao lekove sa jakim sedativnim dejstvom.

Iskoristivši stanje dece, sumnja se da je ćerkinu drugaricu seksualno napastvovao, pa ju je čak i fotografisao golu.

Scene su se odvijale pred njegovom ćerkom, drogiranom lekovima koji se obično daju za smirivanje nervnog sistema u slučajevima anksioznosti ili nesanice.

Žrtva je na kraju shvatila šta joj se dogodilo i podnela je prijavu policiji, a muškarac je prvobitno izjavio da je tinejdžerka njegova devojka!

U ovom trenutku nije jasno kako je ćerki i devojčici tačno dao lekove i da li su one bile svesne toga.

Osumnjičeni je uhvaćen u svojoj kući i odveden na ispitivanje. Nije poznato kako se izjašnjavao tokom saslušanja.

On se tereti za silovanje i dečju pornografiju.

Autor: Jovana Nerić

#Otac

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#tinejdžerka

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