BEBA UMRLA U USIJANOM AUTOMOBILU: Majka zaboravila dete, setila se tek nekoliko sati kasnije

U Šorndorfu, gradu u nemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Virtemberg, preminula je devojčica stara 20 meseci nakon što je satima bila ostavljena u automobilu. Prema prvim informacijama, dete je u vozilu zaboravila njena majka.

Kriminalistička policija i državno tužilaštvo pokrenuli su istragu, piše "Berliner cajtung".

Istraga protiv majke

Policijska uprava saopštila je da je u sredu oko 14.50 sati po lokalnom vremenu primila dojavu o telu deteta u automobilu.

Prema dosadašnjim saznanjima, majka (44) pronašla je devojčicu u vozilu tek u popodnevnim satima, nekoliko sati nakon što ju je tamo ostavila. Državno tužilaštvo u Štutgartu potvrdilo je za nemačku novinsku agenciju da se protiv majke vodi istraga zbog sumnje na ubistvo iz nehata.

Pokušaj reanimacije bio neuspešan

Iako su hitne službe odmah po dolasku na mesto događaja započele mere reanimacije, pokušaji oživljavanja bili su neuspešni i devojčica je proglašena mrtvom.

Istragu o tačnim okolnostima smrti preuzeli su kriminalistička policija iz Vajblingera i Državno tužilaštvo u Štutgartu, koji su poručili da intenzivno rade na slučaju.

Naložena je obdukcija tela preminule devojčice kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Istražitelji za sada nisu davali nikakve informacije o mogućim razlozima zbog kojih je majka ostavila dete u automobilu.

Autor: Iva Besarabić