UŽAS! Bacio dete među krokodile: Mališan u kritičnom stanju, policija otkrila JEZIV DETALJ

Trogodišnji dečak hitno je prebačen u bolnicu nakon što je bačen u ograđeni prostor sa krokodilima u jednom zoološkom vrtu u Velikoj Britaniji.

Mališan je zadobio teške povrede i, kako se navodi, nalazi se u kritičnom, ali stabilnom stanju.

Incident se dogodio u zoološkom vrtu Džonsons iz Old Hjursta u Hantingdonu, u Kembridžširu, a muškarac (30) iz Norfolka uhapšen je pod sumnjom za pokušaj ubistva.

Policija Kembridžšira saopštila je da su policajci pozvani u zoološki vrt u 13.24 časova u četvrtak, 18. juna, zbog prijave "incidenta u kojem je učestvovao trogodišnji dečak, tokom kojeg je završio u ograđenom prostoru sa krokodilima".

Dečak je prebačen u bolnicu Adenbruks u Kembridžu, a policajci pružaju podršku njegovoj porodici.

Policija je dodala da se ne veruje da se muškarac i dete međusobno poznaju.

Poslanik za Hantingdon Ben Obisi-Džekti rekao je: "Upoznat sam sa incidentom u Džonsonsu iz Old Hjursta i bio sam u kontaktu sa višim policijskim službenicima u Gold komandi, koji ovo tretiraju kao kritičan incident."

"Ovo je sada aktivna kriminalistička istraga i zamolio bih ljude da se uzdrže od spekulacija na internetu. Policija će blagovremeno objaviti nove informacije."

"Moje misli su sa mladom žrtvom i njenom porodicom tokom izuzetno traumatičnog i teškog perioda."

Detektivka-inspektorka Veriti Mekan dodala je: "U ovoj fazi razgovaramo sa ljudima koji su se u vreme ovog uznemirujućeg incidenta nalazili u zoološkom vrtu kako bismo bolje razumeli okolnosti."

"Ne verujemo da se uhapšeni muškarac i dete poznaju. Policajci pružaju podršku dečakovoj porodici u bolnici, a naše misli su i dalje sa njima."

Autor: Marija Radić