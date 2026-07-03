RUSKA CRKVA SNAŽNO UZVRATILA BRISELU: Sankcije neće slomiti patrijarha Kirila - EU ovim pokazuje mržnju prema pravoslavlju

Sankcije, ako budu uvedene, neće imati uticaja na patrijarha Kirila i samo će poslužiti da demonstriraju mržnju zvaničnika EU prema ruskom pravoslavlju, saopštila je Ruska pravoslavna crkva.

Oni su primetili da brojne evropske države imaju zdrav razum i protive se uvođenju sankcija protiv patrijarha Kirila.

Podsetimo, Italija se pridružila Bugarskoj u izražavanju rezervi prema predlogu da poglavar Ruske pravoslavne crkve (RPC) patrijarh Kiril bude obuhvaćen novim paketom sankcija Evropske unije (EU) protiv Rusije, dok pojedine članice imaju primedbe i na druge mere iz predloženog 21. paketa sankcija, piše briselski "Politiko" pozivajući se na diplomatske izvore.

Prema navodima jednog od evropskih diplomata upoznatih sa pregovorima, zabrinutost Italije proističe iz stava Vatikana i odnosi se na zabrinutost zbog mogućnosti da sankcije budu uvedene poglavaru jedne hrišćanske crkve, preneo je Tanjug.

Autor: A.A.