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Medvedev nem od bola! Hitno stigao u Iran, povod lomi srca - Zaborava nema

Izvor: Informer.rs, Foto: Tanjug AP/Yekaterina Shtukina, Sputnik, Government Pool Photo ||

Dmitrij Medvedev ispraća na večni počinak tragično nastradalog ajatolaha Alija Hamenija.

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da Rusija tuguje sa iranskim narodom zbog mučeničke smrti Alija Hamneija.

Medvedev je ranije stigao u Iran da prisustvuje sahrani.

- U ime rukovodstva i naroda Ruske Federacije, izražavam najdublje saučešće povodom mučeničke smrti vrhovnog vođe Islamske Republike Iran, velikog ajatolaha Sejeda Alija Hamneija. Tugujemo sa iranskim narodom zbog ovog neizmernog gubitka - napisao je na Telegramu, prenose RIA Novosti.

Sahrana bivšeg iranskog lidera Alija Hamneija počela je 3. jula odvojenim događajem za strane goste, političke i javne ličnosti.

Glavni deo sahrane održaće se od 4. do 9. jula u nekoliko iranskih gradova. Završiće se sahranom ajatolaha u njegovom rodnom gradu Mešhedu.

Autor: A.A.

#Dmitrij Medvedev

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