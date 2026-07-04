AJKULA NAPALA DEČAKA! Pokušao da je oslobodi sa UDICE, a onda ga je ščepala za BUTINU - Otac i prijatelji svedočili HORORU (VIDEO)

Dečak je bio u čamcu sa dvojicom prijatelja i ocem kada ga je ajkuladuga oko 1,8 metara zgrabila za nogu pred očima zaprepašćenih prijatelja i oca. Sve se dogodilo u američkoj saveznoj državi Džordžiji.

Napad se desio dok su pokušavali da skinu ajkulu sa udice nakon što su je izvukli. Grupa je pecala u blizini ostrva Osabou (Ossabaw Island), oko 32 kilometra južno od Savane.

Jedan od očevidaca rekao je za WTOC:

- Sedeo sam pozadi u čamcu i čitao knjigu kada smo videli drugi čamac kako nam prilazi. Već iz daljine smo mogli da zaključimo da se dogodilo nešto ozbiljno - rekao je jedan od očevidaca. On je dodao da je dečakov otac očajnički tražio pomoć posle iznenadnog napada.

- Prišao sam čamcu i video trojicu tinejdžera i veoma potresnu scenu. Rekli su mi da su pecali. Upecali su veliku ajkulu, dugu oko pet ili šest stopa i pokušali da je oslobode sa udice, kada se ajkula zakačila za desnu natkolenicu dečaka. Uzeo sam komplet prve pomoći i pomogao koliko sam mogao.

Ajkula je dečaka ugrizla za gornji deo butine tokom popodneva. Nakon dramatičnog incidenta, dečak je hitno prevezen u lokalnu bolnicu. Za sada nije poznato u kakvom je zdravstvenom stanju.

Ovaj napad dogodio se nešto više od godinu dana nakon što je jedna žena završila u bolnici zbog napada ajkule na plaži. Napad se dogodio u letovalištu Si Pajns (Sea Pines Resort) na ostrvu Hilton Hed u Južnoj Karolini.

Žena je zadobila povredu noge koja nije bila opasna po život, saopštila je spasilačka služba Hilton Hed za televiziju ABC, odnosno njenu lokalnu partnersku stanicu WJCL.

Spasioci su joj najpre ukazali pomoć na plaži, nakon čega je prebačena na aerodrom na ostrvu Hilton Hed, odakle je helikopterom transportovana u Savanu u Džordžiji radi daljeg lečenja.

Autor: Iva Besarabić