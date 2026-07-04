Svetski lideri čestitali SAD 250 godina nezavisnosti: Oglasili se i Putin i Zelenski

Lideri EU, NATO, Rusije, Ukrajine, Ujedinjenih Arapskih Emirata, britanska kraljevska porodica, kao i papa Lav XIV čestitali su danas na društvenim mrežama Sjedinjenim Američkim Državama 250. godišnjicu nezavisnosti.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je u poruci na platformi X pozdravila odnos između SAD i evropskih zemalja, prenosi The Hill.

"Danas se pridružujemo našim američkim prijateljima u proslavi 250 godina nezavisnosti. Deklaracija o nezavisnosti rodila je novu naciju zasnovanu na idealima slobode i težnji ka sreći", rekla je Fon der Lajen.

Ona je kazala da su tokom 250 godina, "transatlantsko partnerstvo" oblikovale "zajedničke vrednosti i porodične veze".

"A ponekad je ojačano ogromnom hrabrošću i životima izgubljenim u odbrani slobode", zaključila je Fon der Lajen.

Papa Lav XIV, koji je rođen i odrastao u Čikagu, uputio je u poruci "iskrene čestitke" zemlji, povodom rođendana SAD, odnosno povodom usvajanja Deklaracije o nezavisnosti.

"Ova godišnjica predstavlja poziv ne samo da proslavimo izuzetno putovanje nacije, već i da razmislimo o odgovornostima koje sinovi i kćeri ove zemlje imaju jedni prema drugima i prema generacijama koje će naslediti naciju koja se danas oblikuje", napisao je papa u objavi na društvenim mrežama.

Poljski predsednik Karol Navrocki je u poruci poslao "pozdrave" iz svoje zemlje i potvrdio posvećenost dveju nacija "zajedničkoj borbi za slobodan i bezbedan svet".

"Danas je naš savez jedan od stubova bezbednosti Evrope i cele Severnoatlantske alijanse. Uveren sam da će se, zahvaljujući bliskoj saradnji između predsednika Poljske i Sjedinjenih Država, on nastaviti jačati u korist obe naše nacije. Zahvaljujem predsedniku Donaldu Trampu na njegovoj dobroj volji prema Poljskoj i na našim zajedničkim naporima da ojačamo naše strateško partnerstvo. Zajedno ga činimo još jačim", rekao je Navrocki u saopštenju.

Predsednik UAE, šeik Mohamed bin Zajed, uputio je američkom predsedniku Donaldu Trampu "iskrene čestitke" povodom obeležavanja 250. godišnjice nezavisnosti SAD.

"Putovanje osnivanja Sjedinjenih Država je putovanje odlučnosti i rešenosti, vrednosti koje i dalje podržavaju trajno partnerstvo i međusobno poverenje koje naše zemlje danas dele. Dok razmišljamo o budućnosti koju želimo da izgradimo zajedno, UAE ostaje posvećen daljem negovanju bliskih veza sa SAD kako bi se postigao trajan napredak i prosperitet za naše nacije, narode i svet", kazao je Bin Zajed.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izrazio je u poruci zahvalnost za "podršku Sjedinjenih Država" u sukobu te zemlje sa Rusijom.

"Neka snovi slobodnih ljudi uvek trijumfuju nad zlom i mržnjom onih koji žele da unište slobodu. Ameriko, hvala ti! Uveren sam da ako smo u tome zajedno, definitivno ćemo postići mir! Čestitam vam Dan nezavisnosti", rekao je Zelenski.

U poruci Trampu, koje je objavilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova, ruski predsednik Vladimir Putin je kazao da Trampu i građanima SAD želi "sreću i prosperitet".

"Donalde, želim tebi i tvojim voljenima zdravlje, blagostanje i svaki uspeh, a svim građanima Sjedinjenih Država želim sreću i prosperitet", rekao je Putin.

Britanska kraljevska porodica je čestitala SAD "srećnu 250. godišnjicu", koristeći emodžije u objavi na društvenim mrežama.

"Danas Amerika slavi 250. godišnjicu potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti - bilo je sjajno proslaviti ovu prekretnicu sa svima vama ranije ove godine", navodi se u poruci na platformi X.

Dodaje se da su britanski kralj Čarls III i kraljica Kamila u aprilu posetili SAD, "u znak sećanja na taj događaj".

Generalni sekretar NATO Mark Rute rekao je da je ove nedelje razgovarao sa Trampom kako bi mu "preneo čestitke" povodom 250. rođendana nacije.

"Želim svim Amerikancima srećan Dan nezavisnosti", rekao je Rute u poruci na društvenim mrežama.

Dan nezavisnosti SAD slave od 4. jula 1776. godine, u čast Drugog Kontinentalnog kongresa na kome je u Filadelfiji usvojena Deklaracija o nezavisnosti od Velike Britanije.

Autor: Marija Radić