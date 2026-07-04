DRAMA U PARIZU: Muškarac uhapšen nakon što se popeo na Ajfelov toranj i okačio američku zastavu

U Parizu je danas priveden muškarac nakon što se popeo na Ajfelov toranj i okačio američku zastavu, zbog čega su privremeno evakuisani plato ispred, kao i drugi i treći sprat tornja, preneo je Figaro, pozivajući se na policijske izvore.
Prema navodima policije, muškarac je oko 15.45 časova primećen kako se penje između drugog i trećeg sprata Ajfelovog tornja, gde je postavio američku zastavu. Uhapšen je po dolasku na treći sprat.
Tokom intervencije iz bezbednosnih razloga evakuisani su plato i dva sprata tornja, a zastavu su uklonili pripadnici specijalizovane jedinice pariske policije.
Osumnjičeni nije objasnio motive svog postupka, a zadržan je u policiji zbog sumnje da je ugrozio bezbednost drugih ljudi.
Incident se dogodio na dan kada Sjedinjene Američke Države obeležavaju 250 godina od usvajanja Deklaracije o nezavisnosti.
Dan ranije, Ajfelov toranj bio je osvetljen bojama američke zastave u znak obeležavanja jubileja.
Autor: Marija Radić