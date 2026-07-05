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Crna statistika: Broj poginulih u Venecueli porastao na skoro tri hiljade

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Pedro Mattey ||

Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na 2.954, saopštilo je danas predsednik skupštine te zemlje Horhe Rodrigez.

Kako je naveo, u seriji razornih potresa povređeno je 16.592 ljudi, dok je oko 16.309 stanovnika ostalo bez krova nad glavom, prenosi javni servis Venecuele VTV.

Napomenuo je da je u potresima oštećeno 856 zgrada što je izazvalo urušavanje još 190 objekata.

Foto: Tanjug AP/Pedro Mattey

Rodrigez je poručio da vlasti Venecuele nastavljaju spasilačke i humanitarne operacije, a razmere štete se i dalje procenjuju.

Venecuelu su 24. juna pogodila dva jaka, uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihtera, koji su se dogodili u razmaku od 39 sekundi, a najteže je bila pogođena priobalna država La Gvaira, kao i glavni grad, Karakas.

Nakon ta dva razorna zemljotresa, Venecuelu je pogodilo više od 600 naknadnih potresa uglavnom slabijeg intenziteta, od kojih je jedan bio jačine 4,6 stepeni Rihterove skale.

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Autor: Marija Radić

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