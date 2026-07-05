Poznata manekanka i njen dečko pronađeni MRTVI ispod ruševina: Porodica moli za pomoć oko sahrane

Poznata manekenka Skarlent Rodrigez i njen dečko Hose Kastro pronađeni su mrtvi u ruševinama nakon zemljotresa u Venecueli.

Vest su potvrdile njihove porodice u saopštenju, u kojem su zahvalile svima koji su pomogli u potrazi za parom. Takođe su otkrili da su i članovi Kastrove porodice, uključujući njegovog oca, baku, strica i tetku, poginuli u zemljotresu, izveštava magazin People.

- Apelujemo na sve koji su bili uz nas i pomogli u pokrivanju troškova sahrane, koji su se značajno uvećali usled ove tragedije - napisala je porodica.

Prošle godine, Rodrigezova, koja je poreklom iz Venecuele ali je radila kao model u SAD, krunisana je titulom „Miss Grand Orlando 2025“.

Putem Instagrama, i organizatori takmičenja lepote „Miss Grand Orlando“ potvrdili su njenu smrt i podelili objavu u znak sećanja na nju.

Autor: Marija Radić