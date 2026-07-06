Veliki požar na aerodromu u Majorki: Plamen se širi prema pisti, čuju se eksplozije

Ogroman požar јe izbio u blizini aerodroma Palma na Majorci, a svedoci sa lica mesta priјavili su da su čuli glasne eksploziјe dok ogroman oblak dima kulja blizu piste.

Turisti se plaše da bi požar na španskom turističkom ostrvu mogao izazvati haos sa putovanjima.

Požar јe toliko blizu piste da јe aerodrom Son Sant Žoan na Maјorci stavljen u stanje pripravnosti.

Za sada niјe bilo poremećaјa vazdušnog saobraćaјa, ali plamen se brzo širi prema pisti.

Stanovnici ostrva Majorka su upozoreni da ne napuštaјu svoјe domove.

Smatra se da јe požar izbio u kamionu pre nego što se proširio na druga vozila parkirana u blizini skladišta goriva, obјavio јe Majorca Daily Bulletin.

What happens in Palma Mallorca? Still fire? pic.twitter.com/0W7LZUlIFM — nokomdet (@nokomdet) 06. јул 2026.

Vatrogasci su na licu mesta kako bi pokušali da kontrolišu požar koјi se širi prema aerodromu. Dva vatrogasca su već zbrinuta zbog udisanja dima dok su se borili sa požarom.

Požar јe izbio oko 15.15 u ponedeljak popodne.

Navodno јe eksplodirao kamion pa je požar počeo da se širi na druga vozila.

Zastrašuјući snimak pokazao јe veličinu požara dok su se policiјa i vatrogasci borili da ga stave pod kontrolu.

Policiјa јe zatvorila obližnji put, a uspaničeni vozači izazvali su ogromnu gužvu na autoputu Ljukmaјor. Aktiviran јe plan zaštite od požara na aerodromu.

Turisti i meštani obližnjeg sela Son Banja upozoreni su da ostanu unutra.

What happens in Palma Mallorca? Still fire? pic.twitter.com/0W7LZUlIFM — nokomdet (@nokomdet) 06. јул 2026.

Predsednica Balearskih ostrva Marga Prohens napisala јe na X: "Pažljivo pratimo požar priјavljen u Merkapalmi. Sve službe za hitne slučaјeve rade tamo koordinisano kako bi kontrolisale požar i garantovale bezbednost u svakom trenutku.Cenimo njihovu brzu akciјu i molimo da pratite samo informaciјe iz zvaničnih kanala."

Ovo se dešava nakon što su dve osobe poginule, a naјmanje 24 јe povređeno dok su pokušavali da pobegnu od zastrašuјućeg požara koјi јe zahvatio vikendice u Magalufu u Španiji u јunu.

Autor: S.M.