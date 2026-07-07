NOVI TOPLOTNI TALAS PRŽI FRANCUSKU: Očekuje se i do 41 stepen, 61 departman u narandžastom nivou upozorenja

Francuska meteorološka služba saopštila je da je u Francuskoj danas 61 departman u narandžastom nivou upozorenja i da se očekuje da će talas vrućina trajati do kraja ove nedelje.

Meteo Frans najavio je temperature između 35 i 38 stepeni širom zemlje, dok bi na jugozapadu Francuske mogle da dostignu i 41 stepen, prenosi BFMTV.

Požar u departmanu Istočni Pirineji, koji je zahvatio površinu od 4.900 hektara, još nije lokalizovan, saopštio je prefekt departmana Pjer Renjo de la Mot.

- Obim požara je 40 kilometara. Vatrogasci su nastavili svoju žestoku borbu protiv požara tokom cele noći - rekao je on.

Ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Nunjez potvrdio je da požar nije lokalizovan, dodajući da je, ipak, "stabilizovan na više mesta".

U borbi protiv požara i dalje je mobilisano oko 800 vatrogasaca, a očekuje se i dodatna pomoć vazdušnih snaga.

Autor: D.B.