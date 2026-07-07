Rute najavio Samit NATO-a u Ankari: Fokus na realizaciji vojnih budžeta od 5 odsto BDP-a i jačanju podrške Ukrajini

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute predstavio je ključne smernice predstojećeg Samita Alijanse u Ankari, naglasivši da će sastanak biti u potpunosti posvećen realizaciji i konkretnim isporukama na terenu.

Očekuje se da saveznici pokažu kako obaveze preuzete prošle godine u Hagu transformišu u snažnije oružane snage, povećanu odbrambenu proizvodnju i naprednije kapacitete neophodne za odbranu Alijanse.Glavna tema razgovora biće radikalno povećanje vojnih budžeta. Rute je posebno istakao uspeh evropskih članica i Kanade u sprovođenju ambicioznog plana da do 2035. godine za odbranu izdvajaju čak 5% svog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

„Ovde u Ankari očekujem da nacije predstave jasne, konkretne i kredibilne planove za dostizanje tog cilja od 5%. Dokazi koje vidimo do sada su impresivni. Nakon samo jedne godine u ovom desetogodišnjem projektu, vidimo da evropski saveznici i Kanada već investiraju oko 4 % svog BDP-a u odbranu i bezbednost.“

Generalni sekretar je objasnio da se dodatni novac ubrzano pretvara u stvarne vojne sposobnosti, što direktno utiče i na ekonomsku stabilnost zemalja članica na obe strane Atlantika.U Ankari će zvanično biti objavljeno potpisivanje novih ugovora vrednih desetine milijardi koji će obezbediti ključnu opremu za odvraćanje i odbranu.

Prema rečima šefa NATO-a, ove investicije će istovremeno podstaći rast nacionalnih ekonomija, ubrzati širenje tehnoloških inovacija i podržati stotine hiljada radnih mesta u Evropi i Severnoj Americi. Podrška zvaničnom Kijevu ostaje jedan od najvažnijih prioriteta samita šefova država i vlada. Rute je naglasio da stabilnost i bezbednost Evrope direktno zavise od ishoda sukoba na istoku kontinenta.Saveznici i NATO partneri moraju kontinuirano da obezbeđuju da Ukrajina dobije sve što joj je potrebno za odbranu.

Sve članice Alijanse moraju da podnesu svoj deo tereta kako podrška Ukrajini ne bi pretrpela zastoje.Rute je podvukao jasnu uzročno-posledičnu vezu rečima: „Bezbednost Ukrajine je tesno povezana sa našom sopstvenom bezbednošću.”