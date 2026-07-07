Šamar Moskvi: Slovačka proterala ruskog diplomatu, najavljen odgovor Rusije

Slovačka je donela odluku o proterivanju jednog ruskog diplomate zbog aktivnosti koje su, prema navodima tamošnjeg Ministarstva spoljnih poslova, bile u direktnoj suprotnosti sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima.

U zvaničnom saopštenju Bratislave navodi se da je odluka doneta nakon što su nadležne službe detaljno dokumentovale delovanje diplomate koje je bilo nespojivo sa njegovim statusom. Detalji o prirodi tih aktivnosti nisu objavljeni, ali je ruskom diplomati ostavljen rok od 48 sati da napusti teritoriju Slovačke.

Povodom ovog incidenta, slovačko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je na razgovor i ruskog ambasadora, kome je uručena protestna nota uz zahtev da ruska diplomatska misija u budućnosti strogo poštuje međunarodna pravila.

Reakcija iz Moskve stigla je ubrzo nakon saopštenja Bratislave. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova poručilo je da će uslediti „odgovarajući odgovor“, ne precizirajući kakve će konkretne kontramere preduzeti.

Ovaj potez predstavlja nastavak diplomatskih tenzija između evropskih zemalja i Rusije, tokom kojeg su mnoge države već proterivale ruske diplomate zbog sumnji u aktivnosti koje prevazilaze okvire uobičajenog diplomatskog rada.

Povodom ovog incidenta, slovačko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je na razgovor i ruskog ambasadora, kome je uručena protestna nota uz zahtev da ruska diplomatska misija u budućnosti strogo poštuje međunarodna pravila.

Reakcija iz Moskve stigla je ubrzo nakon saopštenja Bratislave. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova poručilo je da će uslediti „odgovarajući odgovor“, ne precizirajući kakve će konkretne kontramere preduzeti.

Ovaj potez predstavlja nastavak diplomatskih tenzija između evropskih zemalja i Rusije, tokom kojeg su mnoge države već proterivale ruske diplomate zbog sumnji u aktivnosti koje prevazilaze okvire uobičajenog diplomatskog rada.

Autor: D.S.