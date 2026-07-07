Marin Le Pen potvrdila kandidaturu za predsednicu Francuske uprkos presudi: 'Vodiću kampanju bez nanogice'

Marin Le Pen, liderka Nacionalnog okupljanja, večeras je zvanično potvrdila da će učestvovati u trci za Jelisejsku palatu na predsedničkim izborima 2027. godine, nakon što joj je Apelacioni sud ublažio prvobitnu zabranu kandidovanja.

Iako je sud potvrdio presudu za proneveru sredstava Evropskog parlamenta i izrekao joj kaznu od godinu dana kućnog pritvora, Le Pen je iskoristila pravnu mogućnost da podnese kasacionu žalbu, koja odlaže izvršenje kazne.

„Rekla sam da neću voditi kampanju sa elektronskom nanogicom. Pošto kasaciona žalba odlaže primenu presude, vodiću kampanju bez nje. Dakle, večeras sam kandidatkinja na predsedničkim izborima“, izjavila je Le Pen u centralnoj informativnoj emisiji na televiziji TF1.

Ona je naglasila da ne prihvata osuđujuću presudu i da će nastaviti pravnu borbu: „Smatram da i dva sudska veća mogu da pogreše, a to priznaje i vladavina prava. Želim da iscrpim sva pravna sredstva kako bih mogla da branim svoju nevinost“.

Ova odluka znači da će Le Pen, koja se do sada tri puta borila za poziciju predsednice, ponovo biti u fokusu političke javnosti. Iako se kao potencijalna zamena u slučaju njenog povlačenja pominjao Žordan Bardela, Le Pen je svojim nastupom potvrdila da namerava da predvodi Nacionalno okupljanje u borbi za vlast, s obzirom na to da njena stranka prema anketama beleži stabilan rast podrške.

Autor: D.S.