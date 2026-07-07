Istraga drame u vazduhu: Da li je pilot svojevoljno skočio iz aviona ili...? Razmatra se i DRUGA OPCIJA

Istraga o smrti instruktora letenja Leandra Andresa Bertaca, koji je ispao iz malog aviona tokom trenažnog leta sa studentkinjom u Kordobi, napreduje uz pretpostavku koja, iako još nije zvanično potvrđena, dobija sve veću težinu među istražiteljima: da je pilot dobrovoljno iskočio iz aviona tokom leta.

Slučaj je sada u nadležnosti Saveznog suda, koji sprovodi forenzička veštačenja aviona, analizira komunikaciju i uzima izjave svedoka kako bi što preciznije rekonstruisao događaje u minutima koji su prethodili tragediji. Iako nijedan pravac istrage nije isključen, za sada se nije pojavio nijedan dokaz koji bi osporio glavnu hipotezu.



Incident se dogodio u subotu, 4. jula, tokom školskog leta u avionu Cessna 150, koji pripada školi letenja Flying Parrot.

Studentkinja (22), koja je imala određeno pilotsko iskustvo, ali je još bila na obuci, uspela je da kontaktira nadležne službe i da prizemlji avion nakon što je instruktor ispao iz njega.

Posle intenzivne potrage, telo 42-godišnjeg Bertaca pronađeno je u ruralnom području Kordobe u Argentini.

Od tada je glavno pitanje za istražitelje šta se dogodilo u kabini neposredno pre nego što je ispao iz aviona.

Kako je istraga odmicala, u javnost je dospelo svedočenje mlade žene, koja se smatra ključnim svedokom u ovom slučaju.

Prema njenim rečima, neposredno pre incidenta Bertaco joj je rekao: "Znaš šta treba da uradiš. Samo nastavi." Zatim je skinuo slušalice, odložio mobilni telefon, otkopčao sigurnosni pojas i otvorio vrata malog aviona, što je veoma složen manevar zbog pritiska vazduha tokom leta.

U tom trenutku avion se nalazio na visini od oko 250 metara. Učenica je uspela da zadrži kontrolu nad avionom i bezbedno sleti, uprkos izuzetno teškoj situaciji kroz koju je upravo prošla.

Eduardo Alvarez, vlasnik škole letenja Flying Parrot, potvrdio je da ga je učenica odmah nakon sletanja pozvala i zatražila pomoć. U više intervjua izjavio je da ništa nije nagoveštavalo ovakav ishod.

"Bio mi je prijatelj, ne postoji način da razumemo šta se dogodilo", rekao je Alvarez u izjavi za Pagina 12.

Takođe je otkrio da je Bertaco istog dana obavio još jedan let, pri čemu nije pokazivao nikakvo neuobičajeno ponašanje.

Alvarez je odbacio i mogućnost da je pilot prethodnih dana pokazivao bilo kakve znake psihičkih problema ili uznemirenosti.

Naprotiv, rekao je da je bio veoma uzbuđen jer je konkurisao za posao u velikoj avio-kompaniji, što je bila prilika kojoj se veoma radovao.

Tek nakon tragedije, dodao je, saznali su da je Bertaco ranije bio lečen u neuropsihijatrijskoj ustanovi.

Prema njegovim rečima, za tu okolnost znala je samo porodica i ona nikada nije bila prijavljena školi letenja.

Dok se nastavljaju tehnički pregled aviona i analiza dokumentacije, istražitelji pokušavaju da utvrde da li je bilo još nekih faktora koji su mogli doprineti incidentu.

Za sada se rekonstrukcija događaja prvenstveno zasniva na iskazu učenice, jedinog neposrednog svedoka.

Bertaco je na svom LinkedIn profilu sebe opisivao kao pilota avio-prevoza, komercijalnog pilota prve klase i instruktora letenja.

Njegova karijera, kao i tragičan ishod ovog leta, potresli su vazduhoplovnu zajednicu u Kordobi, koja pažljivo prati istragu koja još nije dovela do konačnih zaključaka.

Autor: S.M.