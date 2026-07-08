ALIGATOR NAPAO DEČAKA: Hrabri otac skočio u vodu da ga ISTRGNE iz usta zveri

Aligator je napao jedanaestogodišnjeg dečaka koji je sa porodicom iz Pensilvanije boravio na Floridi, usled čega je ostao bez šake.

Incident se dogodio 27. juna u kampu za pecanje Nelson Fish Camp, u blizini mesta Umatila u okrugu Marion, saopštila je Komisija za zaštitu ribe i divljih životinja Floride (FWC) u saopštenju dostavljenom magazinu People u utorak, 7. jula.

Agencija je navela da je primila prijavu da je maloletnika za ruku ugrizao aligator dok je pecao sa obale.

"Povređeni je prevezen u bolnicu radi lečenja. Službenik FWC-a usmrtio je aligatora dugog oko 2,62 metra", saopštila je Komisija.

Članovi porodice identifikovali su dečaka kao Brodija Terija, koji je u trenutku napada bio sa ocem, preneli su lokalna televizija WFOR, kao i televizijske stanice WKMG i WESH.

Rođak porodice, Endru Rejns, izjavio je za WKMG da je Brodi upravo izvukao ribu i vraćao je u vodu kada ga je aligator iznenada napao.

"Brodijev otac je skočio u vodu na njega i pokušao da mu razdvoji čeljusti", rekao je Rejns. "Aligator se okrenuo i upravo je to na kraju dovelo do toga da Brodi ostane bez šake".

Brodi je podvrgnut nekoliko operacija u pokušaju lekara da mu spasu desnu šaku, ali su na kraju morali da izvrše amputaciju u predelu ručnog zgloba, dodao je Rejns.

Dečak se trenutno oporavlja u svom domu u Pensilvaniji, nakon što je otpušten iz bolnice na Floridi.

Porodici prikupljeno više od 20.000 dolara

"Ova tragična nesreća nije promenila samo Brodijev život, već je njegovoj porodici nametnula ogroman teret dok se suočava sa posledicama svega što se dogodilo", navodi se u opisu kampanje na platformi GoFundMe, pokrenute kako bi se pomoglo u pokrivanju troškova njegovog lečenja.

"Brodijeva ljubav prema pecanju, bejzbolu i američkom fudbalu oduvek mu je donosila radost, a sada se suočava sa izazovom da se prilagodi novim okolnostima, pokušavajući da nastavi da radi ono što voli", dodaje se u opisu humanitarne akcije.

Do utorka popodne, putem kampanje prikupljeno je više od 20.000 dolara. Magazin People kontaktirao je organizatora akcije, ali nije odmah dobio odgovor.

FWC je u saopštenju povodom napada od 27. juna naveo da su ozbiljne povrede izazvane napadima aligatora retke. Agencija je preporučila građanima da drže bezbednu udaljenost od aligatora, plivaju isključivo u za to predviđenim zonama tokom dana i da nikada ne hrane ove životinje.

Autor: Iva Besarabić